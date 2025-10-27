Balearon al “Bebe” Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

El conocido Rodrigo Damian “Bebe” Cruzate (27) fue atacado a tiros y baleado en Las Heras esta madrugada, por lo que ahora lucha por su vida en el hospital, en tanto que, al ser identificado, las autoridades detectaron que el sospechoso, vinculado a un sinfín de delitos, tenía dos medidas pendientes con la justicia.

Cruzate es un conocido delincuente de Las Heras, quien en los últimos años fue señalado por robos, tiroteos y hasta el homicidio de una niña de 3 años en Las Heras -luego fue desvinculado-.

Además, el “Bebe” ha sido atacado a tiros en distintas ocasiones . En una de ellas, fue asesinado su propio hermano, Emanuel Cruzate, cuando los tiros, en realidad, iban destinados hacia él.

Este nuevo hecho ocurrió cerca de la 1.30 de este lunes en zona de Lamadrid y Callejón Martínez, en Las Heras, donde Cruzate fue atacado a tiros, recibiendo un disparo en la espalda.

La víctima fue trasladada al hospital Carrillo, donde ingresó en grave estado. Luego fue asistido y ahora permanece internado. Un parte médico indicó que el paciente presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda y salida por el tórax.

Al ser identificado, las autoridades detectaron que Cruzate tenía dos medidas pendientes con la justicia. Una de ellas, un pedido de captura desde el 17 de octubre, y la restante un pedido de comparendo y citación desde agosto, por parte de la fiscalía correccional 34.

Ahora la justicia investiga cómo ocurrió la agresión en la madrugada de este lunes. Para ello, efectivos de Investigaciones trabajaron durante horas en la esquina mencionada por testigos, con el objetivo de recolectar datos relevantes para la causa.

Por el momento no hay detenidos, en tanto que los investigadores aguardan a la evolución del “Bebe” para determinar si está apto para declarar.

Aún sin su testimonio, la hipótesis principal de los detectives es que el enfrentamiento estuvo vinculado a una vieja disputa entre distintas bandas que operan en esa zona de Las Heras.