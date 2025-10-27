Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

El lugar donde ocurrió el accidente vial, en Guaymallén, en la mañana de este lunes.

Un grave accidente vial entre una camioneta y un auto en Guaymallén , dejó como saldo de al menos tres heridos, aunque afortunadamente ninguno de ellos revestía gravedad, en tanto que el conductor de uno de los coches quedó detenido al estar con un avanzado estado de alcoholemia.

El siniestro ocurrió en Severo del Castillo y Callejón Lemons, en Los Corralitos, Guaymallén, donde chocaron una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Siena. En el primero de los vehículos viajaban tres personas, en tanto que en el segundo lo hacían dos.

En tanto que el conductor de la camioneta arrojó un resultado positivo en el control de alcoholemia , por lo que quedó aprehendido en la Comisaría 58 de Guaymallén.

Según la reconstrucción del siniestro , todo ocurrió a las 6.30 de este lunes y por la violencia del impacto, provocó un importante despliegue policial.

La Hilux, patente OER034, estaba al mando de Jonathan Jaramillo, quien era acompañado por dos mujeres.

Al parecer en sentido contrario circulaba un Fiat Siena, dominio FHY605, al mando de Carlos Daniel Pelayes, quien estaba acompañado de otro hombre.

Por causas que se intentan esclarecer, ambos rodados chocaron de frente, y producto de esto, el Siena terminó volcado en una acequia.

Los dos ocupantes de ese rodado debieron ser rescatados por bomberos, en tanto que luego fueron derivados al hospital Central. Según un adelanto, presentaban politraumatismos de cráneo, sin pérdida de conocimiento. En tanto que los tres ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones leves.

En la escena del accidente vial trabajaron efectivos de la Comisaría 58 de Guaymallén y personal de Tránsito Municipal.