20 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén suma alarmas y cámaras en centros de salud para reforzar la seguridad

El municipio de Guaymallén firmó un acuerdo con la Provincia para incluir 22 centros de salud en el sistema de alarma comunitaria.

Firma del acuerdo entre Marcos Calvente y Rodolfo Montero.

Firma del acuerdo entre Marcos Calvente y Rodolfo Montero.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén firmó un compromiso con la seguridad pública. El intendente Marcos Calvente firmó un acuerdo con el ministro de Salud y Deportes de la Provincia, Rodolfo Montero. Por ese acuerdo, Guaymallén se compromete a incluir a los 22 centros de salud provinciales ubicados en el departamento en el sistema de alarma comunitaria con monitoreo permanente. En una segunda etapa la comuna también se instalarán cámaras de seguridad conectadas directamente al Centro de Monitoreo Municipal.

Con estas acciones, la comuna vigilará 24 horas los 365 días del año la seguridad del personal profesional y auxiliar de salud, de los vecinos que concurren a los centros y de los bienes del Ministerio que sirven para la prestación del servicio.

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Marcos Calvente: "En un mes tendremos cubiertos los 22 centros de salud del departamento"

Marcos Calvente dijo que “tenemos una visión muy clara desde el municipio de cuál es nuestro rol y nuestra participación en el sistema de salud de seguridad. El sistema de alarma comunitaria nació con la intención de que esté presente en los barrios. Ya estamos incluyendo a los edificios escolares del departamento. Ahora incluimos a la infraestructura del sistema de salud. Si el sistema de alarma comunitaria penetra en todos los actores sociales y toma difusión, es decir, se vuelve universal, hemos cumplido nuestro objetivo en la seguridad”.

Luego Calvente señaló que el edificio del Centro de Salud 222, del distrito Pedro Molina, “es el primer paso. Pensamos que en un mes vamos a tener cubierto con este sistema en los 22 centros de salud que tenemos en nuestro departamento. Luego vamos a darles videovigilancia a todos los centros de salud para completar el soporte en seguridad”.

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Destacado reconocimiento al Municipio de Guaymallén

El ministro Rodolfo Montero aseguró que “uno de nuestros grandes problemas en la atención primaria, tiene que ver con el cuidado de nuestros profesionales y también de nuestros pacientes. Hace muy poquito equipamos un centro de salud, nos entraron a robar al otro día y perdimos todo el equipamiento”.

Luego Montero rescató la iniciativa de la Municipalidad de Guaymallén: “Ojalá otras intendencias también puedan imitar una acción como esta, de complementación y de trabajo conjunto. Es muy importante para nosotros. Es alarma monitorizada, pero además cámaras de seguridad que nos van a permitir cuidar a nuestros pacientes, cuidar a nuestros profesionales y también que la Municipalidad tenga otros puntos para poder hacer prevención y cuidar a todos los habitantes del departamento”.

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El acto se desarrolló en el Centro de Salud 222 René Favaloro, ubicado en Paraná y Besares del distrito Pedro Molina. Además de Calvente y Montero, estuvieron la directora de Atención Primaria Verónica Muñoz, y la titular del Área Sanitaria Guaymallén Verónica Basabe, ambas del Ministerio de Salud y Deportes de la Provincia. De la Municipalidad de Guaymallén, estuvo el secretario de Gobierno Ignacio Conte, el director de Servicios Comunitarios Alejandro Novoa, el subdirector de Servicios Comunitarios Gonzalo Agüero, la directora de Salud Cristina Giménez y el subdirector de Salud Marcelo Castillo.

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