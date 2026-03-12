Guaymallén implementa un botón de pánico para asistir al adulto mayor

El Municipio de Guaymallén suma nuevos servicios a las políticas de prevención y cuidado comunitario del Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC) , incorporando una nueva herramienta destinada especialmente al cuidado y acompañamiento del adulto mayor en situación de vulnerabilidad .

Se trata de un pulsador de pánico en formato pulsera o collar, que permitirá a los adultos mayores contar con un canal directo de comunicación con el Centro de Monitoreo Municipal , que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

El dispositivo es sencillo de utilizar. Ante cualquier situación de emergencia que requiera asistencia, el adulto mayor solo debe presionar el pulsador, lo que genera una alerta inmediata en el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Guaymallén . A partir de ese momento, el operador se comunica automáticamente con un número de referencia previamente registrado por la persona usuaria , como un familiar o amigos cercanos.

En ese contacto pueden darse distintas situaciones. Por ejemplo, el referente puede informar que se dirigirá al domicilio para asistir al adulto mayor, o bien, si la situación lo requiere, desde el Centro de Monitoreo se articulará con el (CEO) del Ministerio de Seguridad para el envío de un móvil policial o la asistencia correspondiente.

Este nuevo programa no solo busca prevenir situaciones de inseguridad, sino que también busca fortalecer el acompañamiento y la contención de los adultos mayores, brindándoles una herramienta de contacto inmediato ante situaciones de emergencia.

La nueva usuaria del Sistema de Alarma Comunitaria

Gretel es una vecina de Villa Nueva y pasa buena parte del día sola en su casa. Ella es la primera usuaria del nuevo botón de pánico, tras algunos episodios cotidianos que en personas mayores pueden ser complicados. Gretel tiene un problema de columna y suele caerse. En la última caída estuvo casi dos horas en el piso sin poder incorporarse.

Gretel fue visitada por el intendente Marcos Calvente y el subdirector de Servicios Comunitarios Gonzalo Agüero, quienes le entregaron su pulsera con el botón de pánico para casos de emergencia.

“Estas iniciativas funcionan si hay adhesión. Si todos los potenciales usuarios de este dispositivo adhieren, empieza a ser una buena herramienta. Es una herramienta para la seguridad pública inteligente, es decir, tener un contacto directo e inmediato con el problema que se genera. Así que hágale difusión entre amigas y amigos” dijo Calvente a Gretel.

Cada botón de pánico está georreferenciado, así que se conoce la ubicación exacta del dispositivo y, por extensión, del usuario que lo porta. De esta manera, los operadores del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Guaymallén conocen el lugar y la persona que está en una situación de emergencia y avisa al familiar o referente elegido por el usuario.

Durante la visita de Calvente, Gretel hizo una prueba y sonó el teléfono de la hija de Gretel, la referente elegida para avisar de la emergencia.

Los beneficiarios del programa no son seleccionados al azar. Como requisito previo, cada caso es evaluado por profesionales de la Dirección de Desarrollo Social, a través de un abordaje realizado por asistentes sociales. Posteriormente, en articulación con el equipo de Relaciones con la Comunidad, se verifica que la persona cumpla con los criterios de “vulnerabilidad” establecidos para acceder al dispositivo. De esta manera, garantizamos que la herramienta llegue a quienes realmente la necesitan.

Un sistema integral de prevención

El pulsador para adultos mayores se incorpora al Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC), la cual ya cuenta con distintas herramientas destinadas a fortalecer la seguridad y la participación ciudadana: