11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355.

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo de este miércoles 11 de marzo, que lleva el número 3355; cuál es el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3354 del 8 de marzo, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y La Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6
Juegos de azar

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6
Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pone en juego un pozo de $3.800.000.000, y las quinielas registraron alrededor de 1.200.000 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 11 de marzo

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo Extra

Quini 6.jpg
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 8 de marzo

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $3.550 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Cuándo cae San Patricio en 2026

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day