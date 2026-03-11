Vacunación antigripal: en menos de 10 días, más de 30 mil mendocinos ya se inmunizaron

Vacunación antigripal: en menos de 10 días, más de 30 mil mendocinos se inmunizaron.

En un movimiento estratégico para adelantarse a las bajas temperaturas y la circulación viral, la provincia de Mendoza marcó la diferencia en el calendario nacional. Mientras el resto del país dio inicio a la campaña de vacunación contra la gripe este miércoles, Mendoza transita su segunda semana, con más de 30 mil dosis aplicadas.

Tras una recepción inicial de 30.000 dosis, el ritmo de vacunación en Mendoza ha sido sostenido. Solo durante la jornada de apertura, más de 4.000 mendocinos acudieron a los centros de salud , con una fuerte presencia de adultos mayores. Según los datos oficiales, la provincia ya cuenta con un stock de 70.000 dosis enviadas desde Nación.

Iris Aguilar , titular del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, confirmó a Sitio Andino que "hasta este martes ya se registraron 32.000 dosis aplicadas" .

Las autoridades destacaron que la vacuna es gratuita y obligatoria para los grupos de riesgo y se encuentra disponible en centros de salud, hospitales públicos y el Vacunatorio Central.

Población objetivo y requisitos

Por el momento, la campaña está dirigida exclusivamente a los grupos que presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Estos incluyen:

Niños y niñas: de 6 a 24 meses de edad.

Personas gestantes: en cualquier trimestre del embarazo.

Puérperas: hasta 10 días posteriores al parto (si no se vacunaron durante el embarazo).

Adultos mayores: personas de 65 años en adelante.

Personas de 2 a 64 años con comorbilidades: incluye pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes u obesidad.

Un dato a tener en cuenta es que quienes pertenezcan al grupo de 2 a 64 años con enfermedades crónicas deben presentar el certificado médico o pedido del profesional que acredite su condición de salud para acceder a la dosis.

vacunación antigripal vacunatorio La campaña, en este momento, está dirigida para las personas que forman parte del grupo de riesgo.

Las dosis están disponibles en todos los Centros de Salud de la provincia, en los hospitales públicos que cuentan con vacunatorio y en el Vacunatorio Central (de 8 a 16).

La mayor preocupación: el avance de la variante H3N2

Lo que motivó este adelantamiento de fechas es la creciente preocupación de los especialistas por el avance de la variante de Gripe A H3N2, específicamente el subclado K.

Esta cepa ha sido la responsable de un invierno severo en Europa y Estados Unidos debido a su alto poder de contagio y mayor transmisibilidad.

En Argentina, Mendoza ya registró a principios de año el primer fallecimiento del país vinculado a esta variante (un caso importado de un turista de 74 años).

Según informes epidemiológicos, casi la mitad de los pacientes afectados por este subclado específico han requerido internación, lo que eleva las alarmas sobre la severidad de los cuadros si no hay una cobertura de vacunación adecuada.

Las autoridades sanitarias enfatizan que, si bien la vacuna no siempre evita el contagio, es la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves, internaciones y mortalidad.

vacunatorio central La vacunación es la mejor herramienta para la prevención. Foto: Daniel Cano

