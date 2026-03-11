Vacunación antigripal: en menos de 10 días, más de 30 mil mendocinos ya se inmunizaron

En un movimiento estratégico para adelantarse a las bajas temperaturas y la circulación viral, la provincia de Mendoza marcó la diferencia en el calendario nacional. Mientras el resto del país dio inicio a la campaña de vacunación contra la gripe este miércoles, Mendoza transita su segunda semana, con más de 30 mil dosis aplicadas.
Vacunación antigripal: avance y logística de la campaña
Un dato a tener en cuenta es que quienes pertenezcan al grupo de 2 a 64 años con enfermedades crónicas deben presentar el certificado médico o pedido del profesional que acredite su condición de salud para acceder a la dosis.
Las dosis están disponibles en todos los Centros de Salud de la provincia, en los hospitales públicos que cuentan con vacunatorio y en el Vacunatorio Central (de 8 a 16).
La mayor preocupación: el avance de la variante H3N2
Lo que motivó este adelantamiento de fechas es la creciente preocupación de los especialistas por el avance de la variante de Gripe A H3N2, específicamente el subclado K.
Esta cepa ha sido la responsable de un invierno severo en Europa y Estados Unidos debido a su alto poder de contagio y mayor transmisibilidad.
En Argentina, Mendoza ya registró a principios de año el primer fallecimiento del país vinculado a esta variante (un caso importado de un turista de 74 años).
Según informes epidemiológicos, casi la mitad de los pacientes afectados por este subclado específico han requerido internación, lo que eleva las alarmas sobre la severidad de los cuadros si no hay una cobertura de vacunación adecuada.
Las autoridades sanitarias enfatizan que, si bien la vacuna no siempre evita el contagio, es la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves, internaciones y mortalidad.
Todo lo que tenés que saber sobre la vacunación antigripal
¿Quiénes deben vacunarse obligatoriamente?
La población objetivo incluye a bebés de 6 a 24 meses, embarazadas (cualquier trimestre), puérperas (hasta 10 días post-parto), mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas (obesidad, diabetes, cardiopatías).
¿Qué requisitos debo cumplir para recibir la dosis?
La vacuna es gratuita para los grupos mencionados. Los adultos mayores solo deben presentar DNI, mientras que las personas con comorbilidades (entre 2 y 64 años) tienen que llevar el pedido o certificado médico que acredite su condición.
¿Dónde están ubicados los centros de inmunización?
Las dosis están disponibles en todos los Centros de Salud de la provincia, en los hospitales públicos que cuentan con vacunatorio y en el Vacunatorio Central (de 8 a 16). No es necesario sacar turno previo, se atiende por orden de llegada.