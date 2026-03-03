3 de marzo de 2026
{}
Prevención

Vacunación antigripal: Mendoza marcó un récord de aplicaciones en un solo día

Mendoza dio inicio a la campaña de vacunación contra la gripe y, según las autoridades de Salud, las dosis aplicadas crecieron más del 300% interanual.

Vacunación antigripal: Mendoza marcó un récord de aplicaciones en un solo día.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza inició formalmente la campaña de vacunación contra la gripe con una respuesta ciudadana sin precedentes. En una sola jornada, el sistema de salud provincial logró aplicar 4.360 dosis, una cifra que marca un hito histórico para el arranque de este operativo sanitario.

vacunación antigripal 2
Vacunación antigripal: Mendoza, la primera provincia del país que inició la campaña con cifras históricas.

Vacunación antigripal: un salto estadístico impactante

El éxito del lanzamiento fue confirmado por el Ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, quien destacó el contraste exponencial con los registros del año pasado.

"Mendoza empezó primero en el país la Campaña Antigripal 2026 y marcó un récord en el primer día", expresó Montero, subrayando la eficiencia del despliegue logístico que permitió distribuir 30.000 dosis iniciales en todo el territorio.

vacunación antigripal
Adultos mayores y personas con enfermedades de base, los primeros en inmunizarse.

Analistas y autoridades sanitarias coinciden en que el principal motor de esta masiva concurrencia es la preocupación por la circulación de la variante influenza A H3N2 (subclado K). Esta cepa, que ha mostrado una alta transmisibilidad en el hemisferio norte, generó una alerta temprana que los grupos de riesgo -adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades- tomaron con extrema seriedad.

La demanda se sintió con fuerza en los departamentos, donde los vacunatorios trabajaron a ritmo sostenido para dar respuesta a las filas que se formaron desde temprano.

vacunación antigripal
Adultos mayores y personas con enfermedades de base, los primeros en inmunizarse.

Información útil: horarios y atención

vacunatorio central
Vacunación antigripal: Mendoza inició la campaña con el foco puesto en los grupos de riesgo.

El Vacunatorio Central, punto neurálgico del operativo, mantiene sus puertas abiertas para recibir a la población prioritaria en los siguientes horarios:

  • Días: lunes a viernes.

  • Horario: de 8 a 16.

vacunatorio central
Vacunación antigripal: el horario de atención en el Vacunatorio Central es de 8 a 16.

Ante este panorama de alta demanda, se recomienda a los ciudadanos asistir con su carnet de vacunación y, en caso de ser menores de 65 años con factores de riesgo, presentar el certificado médico correspondiente para agilizar el proceso.

