Vacunación antigripal: Mendoza marcó un récord de aplicaciones en un solo día.

La provincia de Mendoza inició formalmente la campaña de vacunación contra la gripe con una respuesta ciudadana sin precedentes. En una sola jornada, el sistema de salud provincial logró aplicar 4.360 dosis, una cifra que marca un hito histórico para el arranque de este operativo sanitario.
Vacunación antigripal: un salto estadístico impactante
El éxito del lanzamiento fue confirmado por el Ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, quien destacó el contraste exponencial con los registros del año pasado.
"Mendoza empezó primero en el país la Campaña Antigripal 2026 y marcó un récord en el primer día", expresó Montero, subrayando la eficiencia del despliegue logístico que permitió distribuir 30.000 dosis iniciales en todo el territorio.
Analistas y autoridades sanitarias coinciden en que el principal motor de esta masiva concurrencia es la preocupación por la circulación de la variante influenza A H3N2 (subclado K). Esta cepa, que ha mostrado una alta transmisibilidad en el hemisferio norte, generó una alerta temprana que los grupos de riesgo -adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades- tomaron con extrema seriedad.
La demanda se sintió con fuerza en los departamentos, donde los vacunatorios trabajaron a ritmo sostenido para dar respuesta a las filas que se formaron desde temprano.
Información útil: horarios y atención
El Vacunatorio Central, punto neurálgico del operativo, mantiene sus puertas abiertas para recibir a la población prioritaria en los siguientes horarios:
Días: lunes a viernes.
Horario: de 8 a 16.
Ante este panorama de alta demanda, se recomienda a los ciudadanos asistir con su carnet de vacunación y, en caso de ser menores de 65 años con factores de riesgo, presentar el certificado médico correspondiente para agilizar el proceso.