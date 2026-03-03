Vacunación antigripal: Mendoza marcó un récord de aplicaciones en un solo día.

La provincia de Mendoza inició formalmente la campaña de vacunación contra la gripe con una respuesta ciudadana sin precedentes. En una sola jornada, el sistema de salud provincial logró aplicar 4.360 dosis , una cifra que marca un hito histórico para el arranque de este operativo sanitario.

El éxito del lanzamiento fue confirmado por el Ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero , quien destacó el contraste exponencial con los registros del año pasado.

A través de sus redes oficiales, el funcionario detalló que el crecimiento fue del 336% en comparación con el primer día de la campaña 2025 , cuando apenas se alcanzaron las 999 aplicaciones.

"Mendoza empezó primero en el país la Campaña Antigripal 2026 y marcó un récord en el primer día", expresó Montero, subrayando la eficiencia del despliegue logístico que permitió distribuir 30.000 dosis iniciales en todo el territorio.

Son 4.360 dosis aplicadas en una sola jornada en toda la provincia, un crecimiento del 336% respecto al inicio de la campaña 2025, cuando se colocaron 999 dosis el primer día. pic.twitter.com/0JYt0SVM3m — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) March 2, 2026

vacunación antigripal Adultos mayores y personas con enfermedades de base, los primeros en inmunizarse.

Analistas y autoridades sanitarias coinciden en que el principal motor de esta masiva concurrencia es la preocupación por la circulación de la variante influenza A H3N2 (subclado K). Esta cepa, que ha mostrado una alta transmisibilidad en el hemisferio norte, generó una alerta temprana que los grupos de riesgo -adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades- tomaron con extrema seriedad.

La demanda se sintió con fuerza en los departamentos, donde los vacunatorios trabajaron a ritmo sostenido para dar respuesta a las filas que se formaron desde temprano.

Información útil: horarios y atención

vacunatorio central Vacunación antigripal: Mendoza inició la campaña con el foco puesto en los grupos de riesgo. Foto: Daniel Cano

El Vacunatorio Central, punto neurálgico del operativo, mantiene sus puertas abiertas para recibir a la población prioritaria en los siguientes horarios:

Días: lunes a viernes.

Horario: de 8 a 16.

vacunatorio central Vacunación antigripal: el horario de atención en el Vacunatorio Central es de 8 a 16. Foto: Daniel Cano

Ante este panorama de alta demanda, se recomienda a los ciudadanos asistir con su carnet de vacunación y, en caso de ser menores de 65 años con factores de riesgo, presentar el certificado médico correspondiente para agilizar el proceso.