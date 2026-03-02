Vacunación antigripal: Mendoza inició la campaña con el foco puesto en los grupos de riesgo.

En una medida estratégica para ganarle tiempo a las bajas temperaturas, el Ministerio de Salud inició la campaña devacunación contra la gripe. Con el despliegue de 30.000 dosis en toda la provincia de Mendoza. Las autoridades buscan asegurar que la población más vulnerable llegue al invierno con los anticuerpos necesarios.
Vacunación: un inicio con alta demanda y responsabilidad
"El objetivo es protegerlos porque tienen mayor riesgo de complicarse, de terminar internados o pasarla mal", explicó Aguilar.
La funcionaria aclaró que, mientras los grupos de riesgo reciben la dosis de forma gratuita en el sector público, el resto de la población que desee inmunizarse debe consultar con su médico de cabecera y acudir al sector privado.
Embed
¿Quiénes deben vacunarse con prioridad?
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los grupos que tienen acceso gratuito a la dosis por su vulnerabilidad clínica son:
Mayores de 65 años.
Niños de 6 a 24 meses.
Embarazadas (en cualquier trimestre de gestación).
Puérperas: madres que hayan tenido a sus bebés en un periodo no mayor a 10 días y no se vacunaron durante el embarazo.
Personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (deben presentar certificación médica).
Personal de Salud.
La amenaza del "subclado K": ¿Hay que preocuparse?
Uno de los temas que ha generado inquietud en la sociedad es la circulación de la nueva cepa conocida como subclado K. Al respecto, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, llevó tranquilidad a los mendocinos.
"Mendoza es la primera provincia que empieza con la campaña y lo estamos adelantando a los primeros días de marzo. Sobre el subclado K, sabemos que en el Hemisferio norte adelantó su circulación y es altamente contagioso, pero la vacuna actual protege contra las infecciones más severas y la hospitalización", afirmó Falaschi.
La directora recordó que, además de la vacuna, son vitales las medidas de higiene aprendidas durante la pandemia:
Lavado de manos frecuente.
Etiqueta de tos: toser sobre el pliegue del codo.
Aislamiento voluntario: si se presentan síntomas, no concurrir al trabajo ni estar en contacto con personas de riesgo.