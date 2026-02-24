24 de febrero de 2026
Iris Aguilar en Aconcagua Radio: "Adelantar la vacunación es clave para llegar protegidos al invierno"

En Aconcagua Radio, la jefa de inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, habló sobre el adelanto de la campaña de vacunación antigripal. Escuchá la nota.

La campaña de vacunación contra la gripe se adelanta al 2 de marzo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

La campaña de vacunación antigripal en Mendoza se adelantará este año y comenzará el 2 de marzo, una decisión consensuada a nivel nacional en el Consejo Federal de Salud (COFESA) ante la detección temprana de casos de influenza. Así lo confirmó Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia, en una entrevista con Aconcagua Radio, en el programa Hermoso Caos.

En Mendoza se aplican entre 200.000 y 250.000 dosis antigripales por año en el sector público.

“El adelanto responde a que la vacunación antigripal tiene que ser oportuna. Cuanto antes lo hagamos, mejor protegidos vamos a estar cuando llegue el frío”, explicó Aguilar. En ese sentido, remarcó que el objetivo no es evitar el contagio, sino reducir complicaciones graves, internaciones y muertes en los grupos de riesgo.

Iris Aguilar en Aconcagua Radio: “La gripe puede agravarse en grupos de riesgo”

La funcionaria detalló que la vacunación será gratuita en el sistema público para embarazadas, puerperas, mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, personal de salud y personas menores de 64 años con enfermedades crónicas, quienes deberán presentar certificación médica. “La vacuna antigripal no evita que te engripes, pero sí que la enfermedad tenga un desenlace fatal”, subrayó.

Quienes no integren los grupos de riesgo podrán vacunarse en el sector privado, donde las dosis llegarán en marzo.

Aguilar también alertó sobre la importancia de sostener los esquemas de vacunación infantil completos, al advertir que “si dejamos de vacunar, van a reaparecer enfermedades que hoy no vemos gracias a las vacunas”

La nota de Aconcagua Radio:

Escuchá la entrevista completa a Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones de Mendoza, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

