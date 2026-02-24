Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel.

El área de inteligencia del Servicio Penitenciario de Mendoza, con el apoyo de efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza, logró ayer desarticular una fuga masiva de presos del sector de máxima seguridad de la cárcel de Almafuerte I.

La fuga iba a ser protagonizada por siete presos condenados a prisión perpetua y que tienen un extenso prontuario, a tal punto que ya son conocidos en la provincia por haber protagonizado varios hechos resonantes.

Estos son los hermanos Cristian Oscar y Luciano Jordan Tapia, Hugo Arredondo, José Ramón Bustos, Fabio Alejandro Palleres, Omar “Tanga” Gómez y Kevin Guerrero.

Los dos primeros junto a Bustos fueron condenados por el crimen del policía Jonathan Funes en el hospital Perrupato -cuando intentaban lograr la liberación de un preso-. Arredondo es quien intentó atacar a la fiscal Claudia Ríos; y el “Tanga” Gómez saltó a la “fama” tras asesinar a Matías Quiroga, en el recordado intento de robo a un blindado y Herrero es uno de los condenados por el crimen de Norma Carletti .

Inteligencia del Servicio Penitenciario sabía que estos internos estaban planificando una fuga masiva. Tal es así que desde hace varios días seguían de cerca sus movimientos, e incluso habían advertido que los reos estaban “agilizando” el plan al enterarse que en uno de los módulos donde iba a realizarse la fuga, se colocarían nuevas cámaras de seguridad.

24 de Febrero de 2026, conferencia de prensa Mercedes Rus, Ministerio de seguridad y Justicia, intento de fuga almafuerte Foto: Cristian Lozano

Este lunes las autoridades recibieron el dato que de los internos concretarían la fuga en cuestión de horas, por lo que decidieron irrumpir en sus celdas.

Además de lograr abortar el plan, también incautaron al menos siete celulares que estaban ocultos en el módulo 4 de Almafuerte, un cañón de arma de fuego perteneciente a una pistola, un cargador, 12 municiones calibre 380, elementos contundentes y drogas varias.

Todo esto se realizó bajo un gran operativo del que participó personal del GEOP, GES, Infantería y el apoyo de drones, entre otros.

Ahora los siete internos quedaron aislados en la cárcel de Almafuerte, en tanto que la justicia investiga si hubo connivencia por parte de algunos penitenciarios.