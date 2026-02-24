De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Este lunes comenzó Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Entre ellos se destacan Andrea del Boca y Brian Sarmiento . En esta nota, te mostramos uno por uno quiénes ya ingresaron a la casa.

Andrea del Boca fue la primera en ingresar y su llegada redefinió el peso simbólico de la edición. Con seis décadas de vida y una trayectoria que atraviesa generaciones, la actriz aceptó un desafío inédito: exponerse sin guion, lejos de los sets y frente a cámaras que no perdonan.

El pasado vuelve a tocar el timbre. Emanuel conoce la casa y sus códigos: ya estuvo allí en 2011 y ahora regresa con una promesa de cambio. A los 41 años, asegura que aprendió de los errores y que esta vez su juego no estará dominado por el impulso.

Llega con identidad propia, aunque el apellido inevitablemente resuene: es la hermana de Julieta Poggio , finalista de Gran Hermano 2022. Bailarina y creadora digital, Lolo se mueve con naturalidad frente a cámara y asume el reto de construir su propio camino.

Carmiña Masi

Periodista y conductora, Carmiña no oculta su gusto por la confrontación verbal ni su estilo directo. En un formato donde el silencio también comunica, su verborragia promete sacudir la convivencia.

Tomy Riguera

El deporte y las redes confluyen en su historia. Futbolista profesional y creador de contenido junto a su madre, Tomy combina disciplina deportiva con sensibilidad digital, un cruce poco habitual dentro del reality.

“Pincoya” Jennifer Galvarini Torres

La experiencia es su principal carta. Figura reconocida en Chile, llega con el respaldo de haber transitado instancias decisivas en otro Gran Hermano. Carisma, exposición y polémica forman parte de su ADN televisivo.

Brian Sarmiento

Rosarino, frontal y sin filtro, Brian entra con la lógica del vestuario trasladada a la casa. Su recorrido por el fútbol profesional y los medios lo convirtió en un personaje que entiende el show como parte del juego.

Danielik Galazan

Desde el norte argentino desembarca una identidad forjada en plataformas digitales. Con millones de visualizaciones y una comunidad fiel, Danielik traslada su personaje virtual a un terreno donde no hay edición posible.

Manuel Ibero Durigon

Estudiante de Derecho, de imagen cuidada y discurso estratégico, Manuel llega decidido a romper estereotipos y a contar su propia versión de una historia del pasado que aún genera repercusiones fuera de la casa: fue pareja de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano.

Catalina “Titi” Tcherkaski

Carisma y fricción conviven en su perfil. Estudiante universitaria e influencer, Titi no esquiva el conflicto y reconoce que discutir también es una forma de hacerse notar en un juego donde la visibilidad es clave.

Yisela Pintos

Humor como herramienta principal. Desde Montevideo, Yisela apuesta a la risa como lenguaje cotidiano, aunque sabe que la comedia, en encierro prolongado, puede mutar rápidamente en tensión.

Juani “Car” Caruso

Escenario, cámara y streaming forman parte de su rutina. Actor y músico, Juani ya conoce producciones de alto impacto y ahora enfrenta el desafío de sostener su impronta sin personajes de por medio.

Daniela De Lucía

Con un perfil profesional consolidado, Daniela llega con discurso, método y exposición previa. Coach y comunicadora, se mueve con soltura en debates y dinámicas grupales.

“Nik” Nicolás Sícaro

El algoritmo lo acompaña. Con millones de reproducciones en YouTube, Nik traslada su universo digital (excesivo, provocador y vertiginoso) a una casa donde la reacción es inmediata y real.

Divina Gloria

Trayectoria artística y personalidad sin moldes. Actriz y cantante, Divina asume el encierro como una extensión de su identidad: intensa, expresiva y fiel a su propio ritmo.

Gabriel Lucero

Creatividad fuera de formato. Conocido por transformar audios cotidianos en ilustraciones virales, Gabriel aporta una mirada irónica y observadora, más pendiente del detalle que del protagonismo clásico.

Jenny Mavinga

Historia de vida y resiliencia. Radicada en Argentina desde hace más de dos décadas, madre y migrante, Jenny ingresa con una experiencia personal que atraviesa fronteras y generaciones.

Eduardo Carrera

Participó en ediciones de dos países y vuelve con la mochila de quien ya vivió el fenómeno desde adentro. Su ingreso conecta el presente con los orígenes del formato.

Cómo le fue en el rating a Gran Hermano Generación Dorada

Desde las 22:30, Santiago del Moro quedó al frente de la pantalla y puso en marcha la temporada aniversario de Gran Hermano. La gala inaugural incluyó un repaso especial por los 25 años del formato en la Argentina y logró un sólido arranque de 17,7 puntos de rating, marcando el interés inicial del público por esta nueva edición.

Gran Hermano Generación Dorada Rating de Gran Hermano Generación Dorada: los números de su estreno

Sin embargo, el número mostró una leve baja cuando se produjo el ingreso sorpresa de Andrea del Boca, la primera participante de la noche, momento en el que la medición descendió a 16,8 puntos.

Con el correr de los minutos y la entrada de figuras conocidas, influencers y participantes anónimos, el encendido volvió a crecer hasta alcanzar un pico de 17,8. Ya pasada la medianoche, la gala de presentación cerró con un último tramo que promedió 12,1 puntos.

