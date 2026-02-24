24 de febrero de 2026
Sitio Andino
Momento delicado

Preocupación por Daniela Ballester: qué ocurrió con la periodista de C5N

Preocupación en la televisión por la salud de Daniela Ballester, periodista de C5N. En esta nota te contamos qué le pasó y cómo evoluciona.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, una noticia generó preocupación en la televisión: Daniela Ballester, periodista de C5N, debió ser internada de urgencia. En esta nota repasamos qué ocurrió, los motivos de la internación y cómo evoluciona su estado de salud actual.

Qué le pasó a Daniela Ballester, periodista de C5N

De acuerdo a lo publicado por Ámbito, la periodista Daniela Ballester atravesó un delicado episodio de salud el jueves pasado, cuando fue diagnosticada con un accidente cerebrovascular hemorrágico y quedó internada en el Sanatorio Los Arcos.

La conductora había concurrido previamente a una guardia médica por un fuerte dolor de cabeza acompañado de rigidez en la zona cervical. Tras realizarle los estudios correspondientes, los profesionales confirmaron el cuadro. Afortunadamente, la evolución fue favorable y no presentó secuelas. Ya recuperada, la ex Gran Hermano expresó con alivio: “La vida me dio una segunda oportunidad”.

Según datos oficiales, en la Argentina se registran cada año entre 40.000 y 60.000 muertes vinculadas a accidentes cerebrovasculares. Aunque los ACV isquémicos son los más frecuentes, los hemorrágicos representan una de las formas más graves, por lo que la rápida atención médica resulta clave para evitar consecuencias mayores.

