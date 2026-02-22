Comienza el Festival Viña del Mar 2026: quiénes se presentan hoy y cómo ver la primera noche

La Quinta Vergara vuelve a encender sus luces para celebrar seis noches

Este domingo arranca oficialmente la 65ª edición del Festival Viña del Mar , marcando el regreso del espectáculo más importante de Latinoamérica a la Quinta Vergara . Durante seis noches consecutivas (hasta el próximo viernes) el evento reunirá a destacados artistas de Chile, Argentina y de distintas partes del mundo, además de reconocidos humoristas.

La conducción estará a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler , dupla que liderará una semana cargada de música, emociones y grandes regresos.

La jornada de apertura promete un inicio potente. La encargada de abrir el festival será la cantante cubana Gloria Estefan , quien subirá al escenario a las 21.30. Su presentación genera especial expectativa , ya que marcará su primera actuación individual en Viña , en el marco de la promoción de su más reciente álbum, Raíces.

Tras Estefan, el humor llegará de la mano de Stefan Kramer , uno de los imitadores más reconocidos , que tendrá la misión de enfrentar al siempre desafiante público de la Quinta.

El cierre de la noche estará en manos del italiano Matteo Bocelli, quien regresa tras el impacto que dejó en su visita anterior, esta vez con su primer espectáculo en solitario en el certamen.

La transmisión podrá seguirse por televisión abierta a través de Mega, además de las plataformas de streaming Mega Go y Disney+.

Qué artistas argentinos se presentarán

El público argentino tendrá este año una presencia particularmente fuerte en la grilla. Paulo Londra, Milo J y Ke Personajes encabezarán distintas noches y representan la expansión regional de la música urbana y la cumbia argentina. La apuesta por captar al público joven es una de las estrategias centrales del festival.

ke personajes, emanuel noir.jpg El público argentino tendrá este año una presencia particularmente fuerte en la grilla

Presencia internacional de primer nivel

La organización sorprendió este año al confirmar a figuras de peso internacional como Juanes y el icónico dúo británico Pet Shop Boys.

Juanes regresa a un escenario que conoce bien, mientras que Pet Shop Boys debutará en la Quinta Vergara con un espectáculo especialmente adaptado para el público chileno, en lo que promete ser uno de los hitos musicales de la semana.

La programación completa de los seis días

22 de febrero: Gloria Estefan – Matteo Bocelli

Gloria Estefan – Matteo Bocelli 23 de febrero: Pet Shop Boys – Bomba Estéreo

Pet Shop Boys – Bomba Estéreo 24 de febrero: Jesse & Joy – NMIXX

Jesse & Joy – NMIXX 25 de febrero: Juanes – Ke Personajes

Juanes – Ke Personajes 26 de febrero: Mon Laferte – Yandel Sinfónico

Mon Laferte – Yandel Sinfónico 27 de febrero: Paulo Londra – Pablo Chill-E – Milo J

artistas del Festival viña del Mar 2026 Artistas confirmados para el festival Viña del Mar 2026

El talento chileno dice presente

La representación nacional tendrá como gran figura a Mon Laferte, quien vuelve a su país con una propuesta basada en su disco Femme Fatale (2025). Su retorno es uno de los momentos más esperados por el público local.

Mon Laferte discurso - 426208 Mon Laferte vuelve a su país con una propuesta basada en su disco Femme Fatale

Según la producción, esta edición busca equilibrar tradición y renovación, combinando artistas consagrados con nuevas apuestas musicales, manteniendo el espíritu que ha convertido al Festival de Viña en uno de los eventos culturales más relevantes del continente.

Con una semana repleta de estrellas, humor y música en vivo, la Quinta Vergara vuelve a encender sus luces para celebrar seis noches que prometen quedar en la historia del certamen.