22 de febrero de 2026
{}
Músicos argentinos dicen presente

Comienza el Festival Viña del Mar 2026: quiénes se presentan hoy y cómo ver la primera noche

El evento más esperado del verano arranca este domingo con seis noches de música y humor. El Festival de Viña del Mar 2026 podrá verse por plataformas seleccionadas.

La Quinta Vergara vuelve a encender sus luces para celebrar seis noches

La conducción estará a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, dupla que liderará una semana cargada de música, emociones y grandes regresos.

Chayanne volvió a Buenos Aires tras más de 6 años sin cantar en Argentina.
"Bailemos Otra Vez Tour 2026"

Chayanne llegó a la Argentina y se quedará 20 días: shows y golf en su agenda
La muerte de Willie Colón sacude al mundo: adiós al Malo del Bronx video
Luto en la cultura latina

La muerte de Willie Colón sacude al mundo: adiós al "Malo del Bronx"

Expectativas por la primera noche del Festival Viña del Mar 2026

La jornada de apertura promete un inicio potente. La encargada de abrir el festival será la cantante cubana Gloria Estefan, quien subirá al escenario a las 21.30. Su presentación genera especial expectativa, ya que marcará su primera actuación individual en Viña, en el marco de la promoción de su más reciente álbum, Raíces.

gloria estefan
La encargada de abrir el festival será la cantante cubana Gloria Estefan

Tras Estefan, el humor llegará de la mano de Stefan Kramer, uno de los imitadores más reconocidos, que tendrá la misión de enfrentar al siempre desafiante público de la Quinta.

El cierre de la noche estará en manos del italiano Matteo Bocelli, quien regresa tras el impacto que dejó en su visita anterior, esta vez con su primer espectáculo en solitario en el certamen.

La transmisión podrá seguirse por televisión abierta a través de Mega, además de las plataformas de streaming Mega Go y Disney+.

Qué artistas argentinos se presentarán

El público argentino tendrá este año una presencia particularmente fuerte en la grilla. Paulo Londra, Milo J y Ke Personajes encabezarán distintas noches y representan la expansión regional de la música urbana y la cumbia argentina. La apuesta por captar al público joven es una de las estrategias centrales del festival.

ke personajes, emanuel noir.jpg
El público argentino tendrá este año una presencia particularmente fuerte en la grilla

Presencia internacional de primer nivel

La organización sorprendió este año al confirmar a figuras de peso internacional como Juanes y el icónico dúo británico Pet Shop Boys.

Juanes regresa a un escenario que conoce bien, mientras que Pet Shop Boys debutará en la Quinta Vergara con un espectáculo especialmente adaptado para el público chileno, en lo que promete ser uno de los hitos musicales de la semana.

La programación completa de los seis días

  • 22 de febrero: Gloria Estefan – Matteo Bocelli
  • 23 de febrero: Pet Shop Boys – Bomba Estéreo
  • 24 de febrero: Jesse & Joy – NMIXX
  • 25 de febrero: Juanes – Ke Personajes
  • 26 de febrero: Mon Laferte – Yandel Sinfónico
  • 27 de febrero: Paulo Londra – Pablo Chill-E – Milo J
artistas del Festival viña del Mar 2026
Artistas confirmados para el festival Viña del Mar 2026

El talento chileno dice presente

La representación nacional tendrá como gran figura a Mon Laferte, quien vuelve a su país con una propuesta basada en su disco Femme Fatale (2025). Su retorno es uno de los momentos más esperados por el público local.

Mon Laferte discurso - 426208
Mon Laferte vuelve a su país con una propuesta basada en su disco Femme Fatale

Según la producción, esta edición busca equilibrar tradición y renovación, combinando artistas consagrados con nuevas apuestas musicales, manteniendo el espíritu que ha convertido al Festival de Viña en uno de los eventos culturales más relevantes del continente.

Con una semana repleta de estrellas, humor y música en vivo, la Quinta Vergara vuelve a encender sus luces para celebrar seis noches que prometen quedar en la historia del certamen.

