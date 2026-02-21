Cuándo es la final de MasterChef Celebrity: ya comenzó la cuenta regresiva

Por Juan Pablo Strappazzon







MasterChef Celebrity Argentina transita la recta final de su temporada y la expectativa crece día a día. Cada vez falta menos para conocer quién se consagrará ganador del reality de cocina. En esta nota, te contamos cuándo será la esperada definición.

MasterChef Celebrity (2) Se viene la gran final de MasterChef Celebrity Qué se sabe del programa final de MasterChef Celebrity 2025 Según información de La Nación, la definición del calendario todavía está abierta y no existe, por ahora, un día confirmado para la emisión del episodio final del certamen. Aunque la gran definición se grabará en los próximos días, dentro del esquema de producción vigente, las estimaciones indican que el cierre llegaría recién a mediados de marzo.

Durante un breve período, el reality compartirá franja horaria con Gran Hermano, que regresa a la televisión este lunes 23 de febrero a las 22.15. La convivencia de ambos formatos promete una competencia fuerte por el rating y una grilla cargada de contenidos.

Mientras tanto, el certamen transita su recta final con doce figuras aún en carrera, todas con perfiles y trayectorias muy distintas. Siguen en competencia Emilia Attias, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, Claudio Turco Husaín, Andy Chango, La Joaqui, Agustín Cachete Sierra, Ian Lucas, Sofi La Reini Gonet, Maxi López, Leandro Chino Leunis y Marixa Balli, quienes buscan llegar a la instancia decisiva en medio de un clima de tensión y expectativa.

