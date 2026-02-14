Qué dijo El Chino Leunis sobre su mala onda con Ian Lucas en MasterChef Celebrity

En los últimos días circuló un fuerte rumor en redes sociales: El Chino Leunis y Ian Lucas habrían protagonizado un tenso cruce durante una grabación del reality MasterChef Celebrity . El influencer lo confirmó. ¿Qué dijo el periodista? A continuación, todos los detalles.

En una entrevista reciente, Leandro "Chino" Leunis se refirió al episodio que lo vinculó con Ian Lucas y buscó bajarle el tono a la polémica. Al respecto, explicó: “ Somos amigos, tenemos buena onda, nos podemos enganchar en cualquier cuestión del momento . Con el Turco (Husaín) y Maxi (López) también jodemos”.

Luego amplió su versión y dio detalles de la situación que generó rumores: “Ni me acuerdo creo que fue un desafío que había que llenar una cerveza y yo dije: ‘ah dale, ganó de vuelta’. Pero era una cosa como para hincharlo . De verdad que no pasó más que eso, la mejor con Ian y con todos ”.

En la misma línea, destacó el clima que se vive en el programa: “Puede pasar pero hay buena energía que es lo más importante”. Además, se refirió a los supuestos favoritismos y aclaró: “ Todos en algún momento tenemos alguna ayuda de la producción porque no llegamos o algo , mantener tantos talentos con tantos compromisos no es fácil”.

Por último, el conductor habló del tramo final de la competencia y cerró con una reflexión: “Estamos saturados pero falta muy poco, seguimos cocinando, estamos ahí en la recta final. El que aguante y esté más enfocado va a ser el que tenga más chances de ganar. Estamos muy cerquita pero un día que pisas el palito y estás afuera. Paso a paso, venimos bien, en carrera y eso es lo importante”.

