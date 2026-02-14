Qué dijo El Chino Leunis sobre su mala onda con Ian Lucas en MasterChef Celebrity

En los últimos días circuló un fuerte rumor en redes sociales: El Chino Leunis y Ian Lucas habrían protagonizado un tenso cruce durante una grabación del reality MasterChef Celebrity. El influencer lo confirmó. ¿Qué dijo el periodista? A continuación, todos los detalles.
El Chino Leunis se refirió al cruce con Ian Lucas en MasterChef Celebrity
En una entrevista reciente, Leandro "Chino" Leunis se refirió al episodio que lo vinculó con Ian Lucas y buscó bajarle el tono a la polémica. Al respecto, explicó: “Somos amigos, tenemos buena onda, nos podemos enganchar en cualquier cuestión del momento. Con el Turco (Husaín) y Maxi (López) también jodemos”.
Luego amplió su versión y dio detalles de la situación que generó rumores: “Ni me acuerdo creo que fue un desafío que había que llenar una cerveza y yo dije: ‘ah dale, ganó de vuelta’. Pero era una cosa como para hincharlo. De verdad que no pasó más que eso, la mejor con Ian y con todos”.
En la misma línea, destacó el clima que se vive en el programa: “Puede pasar pero hay buena energía que es lo más importante”. Además, se refirió a los supuestos favoritismos y aclaró: “Todos en algún momento tenemos alguna ayuda de la producción porque no llegamos o algo, mantener tantos talentos con tantos compromisos no es fácil”.
Por último, el conductor habló del tramo final de la competencia y cerró con una reflexión: “Estamos saturados pero falta muy poco, seguimos cocinando, estamos ahí en la recta final. El que aguante y esté más enfocado va a ser el que tenga más chances de ganar. Estamos muy cerquita pero un día que pisas el palito y estás afuera. Paso a paso, venimos bien, en carrera y eso es lo importante”.