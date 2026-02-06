¿Guerra en la cocina? Dos famosos de MasterChef Celebrity habrían tenido un fuerte cruce

En las últimas horas, una noticia sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina : dos reconocidos participantes habrían protagonizado un fuerte cruce durante una grabación del reality . En esta nota, te contamos quiénes son y qué ocurrió detrás de las cámaras.

Según el medio Exitoína, un cruce inesperado habría generado tensión entre Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis durante una grabación de MasterChef Celebrity . Así lo reveló Paula Varela, panelista de Intrusos (América TV), quien aseguró que desde la producción del reality dejaron trascender que la relación entre ambos atraviesa un momento complicado. “ A Ian Lucas le vienen diciendo ‘el Chino habla mal de vos’ ”, afirmó.

En esa línea, la periodista analizó los perfiles de cada uno y explicó: “ Son dos perfiles distintos. Los que ya son de la tele le molesta que tomen protagonismo los otros, los nuevos”.

Más adelante, Varela detalló el episodio que habría marcado un quiebre entre ellos: “ Ian Lucas juega y gana un beneficio y se escucha que el Chino se queja: ‘Siempre gana él’ . Y la cara de Ian se transforma porque lo escucha. La escena pasa en un lugar, pero los micrófonos están abiertos en todo momento. Se escucha todo. Se veía que el Chino hacía quejas . Quien ve esto es el Turco y le dice a Ian ‘no te calentés, no te dejés calentar’”.

Sobre cómo reaccionó el influencer, la panelista sumó: “Dicen que Ian dijo ‘me tiene hinchado las pelotas’. Cuando le dan la medalla dicen que todos aplauden menos El Chino. Ian lo ve... Todos los que estaban ahí se dieron cuenta que era por el Chino. No sabemos qué editarán”.

Por último, Paula Varela cerró con un dato más sobre el clima entre ambos: “Acto seguido El Chino había invitado a un asado en su casa a los Masterchef y el único que no fue porque estaba caliente fue Ian Lucas”.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.