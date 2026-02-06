6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Polémica en puerta

¿Guerra en la cocina? Dos famosos de MasterChef Celebrity habrían tenido un fuerte cruce

Un cruce inesperado generó tensión en el reality MasterChef Celebrity y sorprendió a todos. Mirá quiénes fueron los protagonistas y qué pasó tras las cámaras.

¿Guerra en la cocina? Dos famosos de MasterChef Celebrity habrían tenido un fuerte cruce

¿Guerra en la cocina? Dos famosos de MasterChef Celebrity habrían tenido un fuerte cruce

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina: dos reconocidos participantes habrían protagonizado un fuerte cruce durante una grabación del reality. En esta nota, te contamos quiénes son y qué ocurrió detrás de las cámaras.

Se picó MasterChef Celebrity: dos famosos y un cruce que dio que hablar

Según el medio Exitoína, un cruce inesperado habría generado tensión entre Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis durante una grabación de MasterChef Celebrity. Así lo reveló Paula Varela, panelista de Intrusos (América TV), quien aseguró que desde la producción del reality dejaron trascender que la relación entre ambos atraviesa un momento complicado. “A Ian Lucas le vienen diciendo ‘el Chino habla mal de vos’”, afirmó.

Lee además
Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo video
TV

Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo
Evangelina Anderson negó la mala onda en MasterChef Celebrity, aunque un detalle despertó sospechas
¿Y esto?

Evangelina Anderson negó la mala onda en MasterChef Celebrity, aunque un detalle despertó sospechas

En esa línea, la periodista analizó los perfiles de cada uno y explicó: “Son dos perfiles distintos. Los que ya son de la tele le molesta que tomen protagonismo los otros, los nuevos”.

Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis
Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis habrían protagonizado un fuerte cruce

Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis habrían protagonizado un fuerte cruce

Más adelante, Varela detalló el episodio que habría marcado un quiebre entre ellos: “Ian Lucas juega y gana un beneficio y se escucha que el Chino se queja: ‘Siempre gana él’. Y la cara de Ian se transforma porque lo escucha. La escena pasa en un lugar, pero los micrófonos están abiertos en todo momento. Se escucha todo. Se veía que el Chino hacía quejas. Quien ve esto es el Turco y le dice a Ian ‘no te calentés, no te dejés calentar’”.

Sobre cómo reaccionó el influencer, la panelista sumó: “Dicen que Ian dijo ‘me tiene hinchado las pelotas’. Cuando le dan la medalla dicen que todos aplauden menos El Chino. Ian lo ve... Todos los que estaban ahí se dieron cuenta que era por el Chino. No sabemos qué editarán”.

Por último, Paula Varela cerró con un dato más sobre el clima entre ambos: “Acto seguido El Chino había invitado a un asado en su casa a los Masterchef y el único que no fue porque estaba caliente fue Ian Lucas”.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Nuevos delantales grises en MasterChef Celebrity: resultados de la última gala

Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity

¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso

MasterChef Celebrity: la salida otro participante marcó una curiosa coincidencia con la China Suárez

MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación

Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez

Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo video
TV

Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo

Las Más Leídas

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo. 
rastrillaje

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras