Quiénes ganaron en los Premios Gardel 2026: todos los resultados de la gala

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Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas se llevó a cabo la esperada ceremonia de los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. En esta nota, repasamos la lista completa de ganadores por categoría y quién se consagró con el galardón de Oro.

Así fue la gran noche de los Premios Gardel 2026: Milo J brilló con el Oro

La ceremonia correspondió a la 28ª edición de los Premios Gardel, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), y contó con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. La gran consagración de la noche fue para Milo J, quien se quedó con el Gardel de Oro gracias a La vida era más corta, su más reciente álbum de estudio.

Milo J El Gardel de Oro fue para Milo J

Entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones se destacaron Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compitieron en algunas de las categorías más importantes y celebradas de la gala. Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026 Gardel de Oro Milo J (GANADOR) Álbum del Año Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Canción del Año “Advertencia” – Babasónicos

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Con Otra” – Cazzu

“Favorita” – Angela Torres

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo

“Fresh” – Trueno

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso Grabación del Año “In the City” – Charly García & Sting

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso

“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa Ingeniería de Grabación La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Mejor Álbum Artista de Rock Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADOR)

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Páez Mejor Álbum Artista de Tango Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)

Actos de gentileza – Florian Mejor Álbum Artista de Folklore Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen (GANADORA) Mejor Álbum Artista Pop Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADOR)

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)

La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero Mejor Álbum Canción de Autor Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie (GANADOR)

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú Mejor Álbum Conceptual Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Sandro así – Ariel Ardit Mejor Álbum de Cuarteto Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra (GANADOR)

En Vivo Buenos Aires – La K’onga Mejor Álbum de Hip Hop / Rap Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno (GANADOR)

Versus – Paulo Londra Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed Mejor Álbum de Música Clásica Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás Mejor Álbum de Música Global Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu (GANADOR)

Impulsa el Círculo – Brenda Martin Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango Mejor Álbum de Pop Rock Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja Mejor Álbum de Reggae/Ska Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I Mejor Álbum en Vivo Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco Mejor Álbum Folklore Alternativo Trinar (La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz (GANADOR)

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto Mejor Álbum Grupo de Folklore FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos Mejor Álbum Grupo de Rock Divididos – Divididos (GANADOR)

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado Mejor Álbum Grupo Pop Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros Mejor Álbum Infantil Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)

Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez Mejor Álbum Instrumental Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura Mejor Álbum Música Electrónica Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)

X-Sex – Six Sex Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental EMPA Orquesta de Tango – EMPA (GANADOR)

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo Mejor Álbum Pop Alternativo Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Tanya – Juana Rozas Mejor Álbum Rock Alternativo Exultante – Carca (GANADOR)

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elástico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders Mejor Álbum Rock Pesado Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L (GANADOR)

Alto Viaje – Corvex Mejor Álbum Urbano Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK Mejor Arte Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) (GANADOR)

Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari) Mejor Canción de Autor “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)

“Hielo Fino” – Silvina Moreno

“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo Mejor Canción de Folklore “Décimas” – Maggie Cullen

“Puño y letra - Puentes Ep.01” – Duratierra y Eli Suárez

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“El amor es un viento que regresa” – Los Nocheros Mejor Canción de Hip Hop / Rap “Cadenas” – Acru

“Fresh” – Trueno

“Gil” – Milo J y Trueno (GANADOR)

“Retirada” – Milo J

“PVSL” – Paulo Londra Mejor Canción de Rock “El gordo” – Marilina Bertoldi

“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)

“Volarte” – Eruca Sativa

“Pensando en Ella” – Dante Spinetta

“Advertencia” – Babasónicos

“Aliados en un viaje” – Divididos Mejor Canción de Tango “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADORA)

“La Guitarra” – Melingo & Fito Páez

“Nada” – Ariel Ardit y Lidia Borda Mejor Canción en Vivo “Fanático (en vivo)” – Lali

“Inocente” – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

“La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

“Sábado” – Cindy Cats

“La Taleñita” – Milo J & Campedrinos Mejor Canción de Pop “Perfecto Final” – Conociendo Rusia & Nathy Peluso

“El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“El Ritmo” – Bandalos Chinos

“Favorita” – Angela Torres

“Me Gusta” – Miranda! & TINI

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! (GANADORA) Mejor Canción Pop Rock “33” – Lali & Dillom

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

“Barry Lindo” – El Kuelgue

“Tus Cosas (Ft. Airbag)” – Tan Bionica

“Desastres Fabulosos” – Conociendo Rusia & Jorge Drexler Mejor Canción de Cuarteto “Julieta & Romeo (En Vivo)” – Ian Lucas & Q’ Lokura

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda! (GANADORA)

“Carita Triste” – Q’Lokura & Los Herrera

“Hielo, vino y coca” – Los Tabaleros & Los Caligaris

“No se ve / Chingón” – Desakta2

“DIOS” – Ulises Bueno

“Otra Poesía” – L-Gante & La K’onga Mejor Canción Tropical / Cumbia “Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

“Con Otra” – Cazzu

“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD (GANADORA)

“Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva

“Echar de Menos” – Ke Personajes

“Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles Mejor Canción Urbana “Sin cadenas” – Paulo Londra

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Olimpo” – Milo J (GANADORA)

“Cruz” – Trueno & Feid

“Historia” – Ramma Mejor Colaboración “Loco un poco” – Turf & Lali

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda!

“Campera de cuero” – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

“Jangadero” – Milo J & Mercedes Sosa

“Mi Vida” – Tan Bionica & Andrés Calamaro

“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee Mejor Colaboración Urbana “Gil” – Milo J, Trueno (GANADORA)

“Hasta que me enamoro” – Maria Becerra, Tini

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″ – Bizarrap, Daddy Yankee

“Masna remix” – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

“La verdadera” – Ramma, Kidd Voodoo

“Flashbacks | CROSSOVER #9″ – Wisin, Paulo Londra, Big One Mejor Colección de Catálogo Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADORA)

Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis Mejor Nuevo Artista María Wolff

Blair (GANADORA)

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti Mejor Videoclip Corto “El gordo” – Marilina Bertoldi

“Bajo De La Piel” – Milo J (GANADOR)

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

“In the City” – Charly García & Sting

“Advertencia” – Babasónicos Mejor Videoclip Largo Todo Es Folklore – Los Tabaleros

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

La Vida Era Más Corta – Milo J

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Productor del Año Nico Cotton

Evlay (GANADOR)

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria Los Nocheros

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