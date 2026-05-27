27 de mayo de 2026
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Premios Gardel

Quiénes ganaron en los Premios Gardel 2026: todos los resultados de la gala

Se llevó a cabo la esperada ceremonia de los Premios Gardel 2026. Te mostramos la lista completa de ganadores categoría por categoría.

Quiénes ganaron en los Premios Gardel 2026: todos los resultados de la gala

Quiénes ganaron en los Premios Gardel 2026: todos los resultados de la gala

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas se llevó a cabo la esperada ceremonia de los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. En esta nota, repasamos la lista completa de ganadores por categoría y quién se consagró con el galardón de Oro.

Así fue la gran noche de los Premios Gardel 2026: Milo J brilló con el Oro

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La ceremonia correspondió a la 28ª edición de los Premios Gardel, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), y contó con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. La gran consagración de la noche fue para Milo J, quien se quedó con el Gardel de Oro gracias a La vida era más corta, su más reciente álbum de estudio.

Milo J
El Gardel de Oro fue para Milo J

El Gardel de Oro fue para Milo J

Entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones se destacaron Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compitieron en algunas de las categorías más importantes y celebradas de la gala.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Gardel de Oro

Milo J (GANADOR)

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

  • “Advertencia” – Babasónicos
  • “Niño” – Milo J (GANADORA)
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
  • “Con Otra” – Cazzu
  • “Favorita” – Angela Torres
  • “El gordo” – Marilina Bertoldi
  • “Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo
  • “Fresh” – Trueno
  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

  • “In the City” – Charly García & Sting
  • “Niño” – Milo J (GANADORA)
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
  • “Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “A tres días de la tierra” – Eruca Sativa

Ingeniería de Grabación

  • La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)
  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADOR)
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Páez

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Fuera de lugar – Liliana Herrero
  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen (GANADORA)

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADOR)
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

  • The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)
  • La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie (GANADOR)
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra (GANADOR)
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno (GANADOR)
  • Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)
  • Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu (GANADOR)
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)
  • Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
  • En vivo volumen I – Cindy Cats
  • Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • Trinar (La flor) – Nadia Larcher
  • 89 – Flor Paz (GANADOR)
  • Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)
  • Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
  • Hasta que aclare – Eva y Nadia
  • Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos (GANADOR)
  • Artificio – Indios
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • El club de la pelea I – Airbag
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)
  • Vandalos – Bandalos Chinos
  • 4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)
  • Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
  • Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)
  • Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
  • Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
  • Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

  • Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
  • Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)
  • La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Deseo – Mistol Team
  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)
  • X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA (GANADOR)
  • Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
  • Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore – Taichu
  • En el Ciber – Benito Cerati
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
  • Tanya – Juana Rozas

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca (GANADOR)
  • Ceremonia – 1915
  • Instantáneo – Viva Elástico
  • Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Vive – Claudio Marciello
  • Legado – A.N.I.M.A.L (GANADOR)
  • Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

  • Gotti B – Tiago PZK
  • Quimera – Maria Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)
  • Saturación pop – Ysy A
  • Lamba – FMK

Mejor Arte

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)
  • Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) (GANADOR)
  • Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

  • “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)
  • “Hielo Fino” – Silvina Moreno
  • “Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo

Mejor Canción de Folklore

  • “Décimas” – Maggie Cullen
  • “Puño y letra - Puentes Ep.01” – Duratierra y Eli Suárez
  • “Niño” – Milo J (GANADORA)
  • “El amor es un viento que regresa” – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • “Cadenas” – Acru
  • “Fresh” – Trueno
  • “Gil” – Milo J y Trueno (GANADOR)
  • “Retirada” – Milo J
  • “PVSL” – Paulo Londra

Mejor Canción de Rock

  • “El gordo” – Marilina Bertoldi
  • “In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)
  • “Volarte” – Eruca Sativa
  • “Pensando en Ella” – Dante Spinetta
  • “Advertencia” – Babasónicos
  • “Aliados en un viaje” – Divididos

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADORA)
  • “La Guitarra” – Melingo & Fito Páez
  • “Nada” – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

  • “Fanático (en vivo)” – Lali
  • “Inocente” – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
  • “La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)
  • “Sábado” – Cindy Cats
  • “La Taleñita” – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción de Pop

  • “Perfecto Final” – Conociendo Rusia & Nathy Peluso
  • “El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “El Ritmo” – Bandalos Chinos
  • “Favorita” – Angela Torres
  • “Me Gusta” – Miranda! & TINI
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda! (GANADORA)

Mejor Canción Pop Rock

  • “33” – Lali & Dillom
  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)
  • “Barry Lindo” – El Kuelgue
  • “Tus Cosas (Ft. Airbag)” – Tan Bionica
  • “Desastres Fabulosos” – Conociendo Rusia & Jorge Drexler

Mejor Canción de Cuarteto

  • “Julieta & Romeo (En Vivo)” – Ian Lucas & Q’ Lokura
  • “Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda! (GANADORA)
  • “Carita Triste” – Q’Lokura & Los Herrera
  • “Hielo, vino y coca” – Los Tabaleros & Los Caligaris
  • “No se ve / Chingón” – Desakta2
  • “DIOS” – Ulises Bueno
  • “Otra Poesía” – L-Gante & La K’onga

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • “Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
  • “Con Otra” – Cazzu
  • “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD (GANADORA)
  • “Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva
  • “Echar de Menos” – Ke Personajes
  • “Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

  • “Sin cadenas” – Paulo Londra
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Olimpo” – Milo J (GANADORA)
  • “Cruz” – Trueno & Feid
  • “Historia” – Ramma

Mejor Colaboración

  • “Loco un poco” – Turf & Lali
  • “Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda!
  • “Campera de cuero” – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
  • “Jangadero” – Milo J & Mercedes Sosa
  • “Mi Vida” – Tan Bionica & Andrés Calamaro
  • “In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor Colaboración Urbana

  • “Gil” – Milo J, Trueno (GANADORA)
  • “Hasta que me enamoro” – Maria Becerra, Tini
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″ – Bizarrap, Daddy Yankee
  • “Masna remix” – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
  • “La verdadera” – Ramma, Kidd Voodoo
  • “Flashbacks | CROSSOVER #9″ – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

  • Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADORA)
  • Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair (GANADORA)
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Mejor Videoclip Corto

  • “El gordo” – Marilina Bertoldi
  • “Bajo De La Piel” – Milo J (GANADOR)
  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “In the City” – Charly García & Sting
  • “Advertencia” – Babasónicos

Mejor Videoclip Largo

  • Todo Es Folklore – Los Tabaleros
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali
  • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos

Productor del Año

  • Nico Cotton
  • Evlay (GANADOR)
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria

  • Los Nocheros

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