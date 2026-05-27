Quiénes ganaron en los Premios Gardel 2026: todos los resultados de la gala

En las últimas horas se llevó a cabo la esperada ceremonia de los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. En esta nota, repasamos la lista completa de ganadores por categoría y quién se consagró con el galardón de Oro.
Así fue la gran noche de los Premios Gardel 2026: Milo J brilló con el Oro
La ceremonia correspondió a la 28ª edición de los Premios Gardel, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), y contó con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. La gran consagración de la noche fue para Milo J, quien se quedó con el Gardel de Oro gracias a La vida era más corta, su más reciente álbum de estudio.
Milo J
El Gardel de Oro fue para Milo J
Entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones se destacaron Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compitieron en algunas de las categorías más importantes y celebradas de la gala.
Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026
Gardel de Oro
Milo J (GANADOR)
Álbum del Año
Latinaje – Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
“Advertencia” – Babasónicos
“Niño” – Milo J (GANADORA)
“Mejor que vos” – Lali & Miranda!
“Con Otra” – Cazzu
“Favorita” – Angela Torres
“El gordo” – Marilina Bertoldi
“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo
“Fresh” – Trueno
“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
“In the City” – Charly García & Sting
“Niño” – Milo J (GANADORA)
“Mejor que vos” – Lali & Miranda!
“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso
“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa
Ingeniería de Grabación
La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen
Fuera de lugar – Liliana Herrero
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADOR)
El retorno – Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
Novela – Fito Páez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)
Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista de Folklore
Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen (GANADORA)
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo – Olivia Wald
Detalles – Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADOR)
No me olvides – Angela Torres
El Verdadero – Juan Ingaramo
Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)
La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica – Ruben Rada
Querida Yo – Yami Safdie (GANADOR)
Vivir Así – Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy – Juan Falú
La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra (GANADOR)
En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno (GANADOR)
Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)
Tomás Sainz – Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
Latinaje – Cazzu (GANADOR)
Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)
Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)
El Regreso – Tan Bionica
Los lobos – Estelares
Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar (La flor) – Nadia Larcher
89 – Flor Paz (GANADOR)
Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos – Divididos (GANADOR)
Artificio – Indios
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
El club de la pelea I – Airbag
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)
Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón