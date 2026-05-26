Qué pasó entre Luck Ra y el participante mendocino de La Voz que denunció un engaño tras el reality

El mendocino Michael Giménez apuntó duramente contra Luck Ra por romper una promesa realizada en vivo dentro del exitoso reality musical de Telefe. El artista local denunció en la televisión provincial que el consagrado referente del cuarteto jamás concretó la invitación formal para cantar en el estadio Vélez Sarsfield. La fuerte acusación encendió las alarmas en el entorno del programa.

La controversia se originó durante la etapa de las batallas del certamen televisivo, cuando el participante mendocino quedó eliminado tras un ajustado duelo frente a Pablo Galve. Ante la imposibilidad reglamentaria de salvar a ambos concursantes, el jurado cordobés intentó compensar la injusticia otorgándoles públicamente un lugar en su megapresentación del pasado 4 de octubre de 2025 . Sin embargo, el llamado telefónico nunca se produjo.

El vocalista detalló el dolor que le causó ver cómo los meses transcurrían sin recibir novedades de la producción ni del propio músico. Según sus declaraciones actuales, decidió ventilar los hechos debido a la impotencia de haber quedado fuera del certamen bajo un compromiso mediático que terminó diluyéndose como una estrategia de prensa para las cámaras.

Giménez se confesó de forma abierta en el programa "Fuera de Lugar", emitido por la pantalla de El Siete Mendoza. "Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después", sentenció con evidente desilusión.

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¿Cuáles son los otros conflictos internos que complican al coach tras el cierre del certamen?

Las declaraciones del artista local no representan un hecho aislado, sino que se suman a una serie de cortocircuitos que el intérprete de "La Morocha" arrastra con sus antiguos alumnos del certamen. En las últimas semanas, las redes sociales reflejaron un llamativo distanciamiento digital que encendió los rumores de peleas contractuales en el detrás de escena.

La prensa especializada detectó que el músico dejó de seguir en sus plataformas virtuales a Nicolás Behringer, quien se consagró como el flamante campeón de la última temporada formando parte de su propio esquema de trabajo. Este inesperado desplante hacia el ganador del programa alimenta las versiones sobre el desinterés real del cordobés por impulsar las carreras de los nuevos talentos.

Más allá del trago amargo por la invitación fallida, el paso del cantante mendocino por los estudios de Telefe quedó inmortalizado por uno de los picos de audiencia más románticos del ciclo. Luego de interpretar el clásico "Tirá para arriba" de Miguel Mateos, Michael se arrodilló ante las cámaras y le pidió matrimonio a su novia en una escena que conmovió al país entero.