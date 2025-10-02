2 de octubre de 2025
Sitio Andino
Sorpresa total

La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos

Tras el 4° Round de La Voz Argentina, Luck Ra sorprendió con un gesto que emocionó a todos. Descubrí qué hizo en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "Cuarto Round", Luck Ra sorprendió con un gesto que conmovió al público y a los televidentes. ¿Querés saber de qué se trata? Te lo contamos.

Luck Ra sorprendió con un gesto que conmovió a todos

El premio inesperado de Luck Ra en La Voz Argentina

Tras los enfrentamientos cruzados del 4° Round de La Voz Argentina, Luck Ra debió tomar decisiones clave: salvar a dos participantes. En primer lugar eligió a Nicolás Behringer y luego a Federico Mestre. El resto quedó sujeto a la votación de los demás coaches, y quien obtuvo el puntaje más bajo fue Lucas Barros, que tuvo que abandonar el reality.

Después de la eliminación, Luck Ra aprovechó su momento en el escenario para sorprender con un anuncio especial: "No sé si puedo decirlo, pero… ¿Viste que ya estamos a nada del Vélez (por su concierto)? Bueno, los últimos cinco participantes que yo tenía quiero que me teloneen allí".

La noticia emocionó a los concursantes y desató el aplauso del público en el estudio. Así, todos ellos tendrán la oportunidad de participar en el show del cordobés el próximo 4 de octubre en el Estadio José Amalfitani.

