Quién fue eliminado del Team Luck Ra en el 3° Round de La Voz Argentina

El tercer round de La Voz Argentina dejó un nuevo eliminado en el Team Luck Ra ¿Querés saber quién se fue del reality? Mirá la nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "Tercer Round", hubo un nuevo eliminado en el Team Luck Ra. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

Un participante del Team Luck Ra se despidió en el 3° Round

En el tercer round de La Voz Argentina, el Team Luck Ra vivió una noche de definiciones: tres participantes avanzaron directo, dos fueron rescatados por la votación de los coaches y Emma Roach resultó eliminada.

Emma Roach quedó eliminada de La Voz Argentina

Las batallas iniciales enfrentaron a Lucas Barros y Federico Mestre, Emma Roach con Nathalie Aponte y Thomas Dantas con Nicolás Behringer. Durante la primera parte, el cordobés aseguró un lugar en la próxima etapa a Federico, Nathalie y Nicolás, quienes avanzaron directamente.

Luego, los tres no seleccionados (Lucas, Thomas y Emma) volvieron al escenario para una segunda oportunidad y quedaron sujetos a la votación de los coaches. En esa definición, Thomas resultó el más votado, y finalmente Occhiato confirmó que Lucas también seguía en competencia, dejando a Emma fuera del certamen.

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Luck Ra:

  • Lucas Barros
  • Federico Mestre
  • Nathalie Aponte
  • Thomas Dantas
  • Nicolás Behringer

Cómo funciona el 3° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el tercer round de La Voz Argentina, los participantes de cada equipo se enfrentan en batallas directas uno contra uno. Tras cada duelo, el coach debe elegir a tres ganadores, que avanzan de manera inmediata a la siguiente etapa de la competencia. De esta forma, algunos concursantes aseguran su continuidad sin depender de otras instancias de evaluación.

Los participantes que no resultan seleccionados en la primera decisión reciben una segunda oportunidad. Vuelven al escenario y quedan sujetos a la votación conjunta de los coaches, quienes determinan quiénes continúan en competencia y quién queda eliminado.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

