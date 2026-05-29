29 de mayo de 2026
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Gran Hermano

La placa negativa de Gran Hermano ya está definida y hay participantes complicados

Santiago del Moro confirmó quiénes salieron de placa y cuáles son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada 2026. Repasá los detalles.

La placa negativa de Gran Hermano ya está definida y hay participantes complicados

La placa negativa de Gran Hermano ya está definida y hay participantes complicados

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa

Anoche, Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala cargada de tensión y expectativa. Después de varios días marcados por peleas, discusiones, alianzas y advertencias, finalmente se conoció la nueva placa de nominados.

Gracias a la instancia positiva, Cinzia Francischiello fue la primera en salir de placa. La participante venezolana no pudo ocultar su felicidad frente a sus compañeros. Minutos más tarde, Andrea del Boca también logró bajar de nominación y aprovechó el momento para lanzarle una indirecta a Tati Luna.

Embed - Cuatro nominados fueron salvados y seis siguen en placa negativa - Gran Hermano 2026

El siguiente en ser salvado fue Manuel Ibero, quien cerró una semana intensa marcada por su vínculo con Lola y la posterior expulsión de ella. Finalmente, Yipio también salió de placa y le pidió al público que apoye a Titi en la próxima nominación negativa, que promete ser una de las más complicadas.

De esta manera, la placa negativa quedó conformada por Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, Gladys “La Bomba Tucumana” y Leandro Nigro. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave,hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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