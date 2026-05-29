Se pudrió todo en Gran Hermano: Andrea del Boca y Nenu fueron contra Tati Luna

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Andrea del Boca y Nenu fueron contra Tati Luna y desataron un nuevo escándalo .

Todo comenzó cuando Tati Luna se encontraba en la cocina de la casa de Gran Hermano. Allí , tomó dos galletitas de arroz del canasto especial destinado a los alimentos sin TACC , reservado especialmente para Andrea del Boca y Nenu López.

A raíz de esta situación, ambas participantes decidieron enfrentarla en plena gala con Santiago del Moro observando. La actriz fue la primera en tomar la palabra y expresó: " Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca ... Sabiendo que tanto Nenu como yo tenemos una condición, una enfermedad , o como quieran llamarle, pero que no podemos comer gluten porque nos hace mal, y esto lo sabe la producción y lo dijimos y así fue aceptado para que entráramos.

Luego, continuó: "Yo sé que es un programa de adaptación y uno sabe dónde se mete, pero hay temas con los que no se jode. Con la salud no se jode... Hoy yo me entero que hubo un episodio donde Tati Luna fue, agarró un paquete de galletitas, que son galletitas de celíacos, de arroz. No solamente ella comió, sino que también se lo convidó a Luana. Dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo”.

Ante estas acusaciones, Tati respondió: "Piensan que yo o cualquiera de los que estamos acá puede tener la intencionalidad de dañar, de hacerle ese daño a otra persona. Realmente no fue intencional... Estaba completamente abierto el paquete. No lo abrí yo, estaba abierto el cajón, abierto el paquete, abierto todo. Agarré dos y me senté. Cuando la mordí me di cuenta que no tenía sal y, justo, Luana me pregunta: ‘¿Qué estás comiendo?’”.

Por su parte, Nenu también dio su versión de los hechos y cuestionó la actitud de Tati: “Errores comete todo el mundo, eso lo sabemos todos. Lo que me parece feo es que le dimos la oportunidad de hablar y pedir perdón fuera del vivo y ahora cuando estás vos, obviamente quiere dar pena y decir que no sabía, pero cuando le dimos la posibilidad de hablar, están los clips que empezó a decir: ‘Nadie se muere por comerse unas galletitas’ y se va caminando enojada".

Finalmente, Tati Luna cerró su descargo asegurando que está dispuesta a asumir cualquier consecuencia si la producción considera que actuó de manera intencional: “Si la producción cree que yo lo hice intencional, estoy dispuesta a acatar las consecuencias como es de esperar. Obviamente, yo no haría un juego con algo así. Aparte, digo, este juego no le favorece a nadie, ¿entendés?”.

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