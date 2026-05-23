Gran Hermano: el participante que lidera las encuestas para abandonar la casa

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Luego de la votación realizada el jueves por los participantes “originales”, la placa definitiva de nominados quedó conformada por Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juani “Juanicar” Caruso.

En paralelo, el debate explotó en las redes sociales : influencers, medios y fanáticos comenzaron a compartir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Eduardo Carrera aparece como el participante más complicado y lidera la mayoría de las encuestas negativas. Detrás se ubican Steffany Pereira y Matías Hanssen, quienes también reúnen un alto porcentaje de votos para abandonar la casa.

Aunque se trata de encuestas no oficiales y los números pueden modificarse hasta la gala del lunes, todo indica que uno de ellos tendría altas chances de convertirse en el próximo eliminado.

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