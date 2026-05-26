La casa de Gran Hermano despidió a un nuevo jugador tras una gala intensa

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación arrancó con un clima cargado de tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Tres participantes quedaron en la cuerda floja y se enfrentaron al voto negativo del público: Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juanicar.
Tal como se vio en la transmisión, quien logró salir de placa fue Juan “Juanicar” Caruso. El participante se mostró completamente sorprendido por el resultado y festejó con euforia frente a las cámaras: “Gracias gente. La casa es un loco y me estoy volviendo loco, pero me quiero seguir quedando”.
Embed - Eduardo Carrera fue eliminado de Gran Hermano y se despidió con un emotivo mensaje
Luego, la definición quedó reducida a un mano a mano de alto voltaje entre Eduardo y Cinzia, dos jugadores que venían protagonizando fuertes polémicas y que sabían que la votación sería muy ajustada.
Finalmente, llegó el veredicto definitivo: Eduardo Carrera se convirtió en el nuevo eliminado tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida dejó uno de los momentos más impactantes de la noche y abandonó la casa con un emotivo discurso.
Eduardo Carrera, Gran Hermano
Eduardo Carrera es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)