22 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Tras el repechaje, Gran Hermano confirmó una placa negativa con seis participantes en riesgo

Luego del ingreso de nuevos participantes por el repechaje y una gala llena de tensión, Gran Hermano definió la placa negativa. Mirá quiénes quedaron nominados.

Tras el repechaje, Gran Hermano confirmó una placa negativa con seis participantes en riesgo
Tras el repechaje, Gran Hermano confirmó una placa negativa con seis participantes en riesgo
Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes quedaron en placa tras el ingreso de nuevos “hermanitos” a la casa.

Quiénes son los nuevos nominados de Gran Hermano

Anoche, Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala cargada de tensión y expectativa. Tras el repechaje, que permitió el ingreso de nuevos participantes, se anunció que el confesionario estaría habilitado exclusivamente para los jugadores “originales” de la casa.

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Luego de una serie de nominaciones marcadas por estrategias inesperadas y votos sorpresivos, la placa quedó conformada por Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso.

Sin título
Así quedó la placa negativa de Gran Hermano

Así quedó la placa negativa de Gran Hermano

Cabe recordar que Titi Tcherkaski, líder de la semana, obtuvo inmunidad y quedó fuera de esta instancia. Además, se confirmó que la placa será negativa, por lo que todos los participantes mencionados quedaron en riesgo de eliminación.

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