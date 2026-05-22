Tras el repechaje, Gran Hermano confirmó una placa negativa con seis participantes en riesgo

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes quedaron en placa tras el ingreso de nuevos “hermanitos” a la casa .

Anoche, Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala cargada de tensión y expectativa. Tras el repechaje, que permitió el ingreso de nuevos participantes, se anunció que el confesionario estaría habilitado exclusivamente para los jugadores “originales” de la casa .

Furiosa por quedar fuera de Gran Hermano, una participante apuntó contra todos

Luego de una serie de nominaciones marcadas por estrategias inesperadas y votos sorpresivos, la placa quedó conformada por Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso.

Cabe recordar que Titi Tcherkaski, líder de la semana, obtuvo inmunidad y quedó fuera de esta instancia. Además, se confirmó que la placa será negativa, por lo que todos los participantes mencionados quedaron en riesgo de eliminación.

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