22 de mayo de 2026
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Gladys La Bomba Tucumana

¿Todo por esto? La insólita pelea entre Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia

Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia protagonizaron una insólita pelea en Gran Hermano que terminó entre gritos, acusaciones y llanto.

¿Todo por esto? La insólita pelea entre Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia

¿Todo por esto? La insólita pelea entre Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia Francischiello protagonizaron una insólita pelea que terminó con llanto.

El insólito motivo por el que Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia terminaron peleadas

Según se pudo ver en la transmisión, todo comenzó cuando ambas estaban en una de las habitaciones de la casa más famosa de Argentina. Sin rodeos, Cinzia acusó a Gladys de sacarle la base de maquillaje: “Cuando me sacaste la base oscura, ¿pensaste que no me iba a dar cuenta?".

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Ante esta acusación, la cantante reaccionó: “¿Cómo pensás que yo voy a robarte? ¿Cómo te animás a decirme eso? ¡Andá, nena, volá! ¡Estás loca, tarad...! ¿Qué te pasa? No necesito una base. Sos una desubicada y una atrevida. ¿Cómo te animás a decirme eso? Te re zarpaste conmigo. Me acusaste de ladrona, cagón...”.

Embed - Lluvia de insultos de la Bomba Tucumana a Cinzia porque la acusó de ladrona - Gran Hermano 2026

Luego del fuego cruzado entre ambas, donde los insultos fueron protagonistas, La Bomba decidió refugiarse con Franco Zunino y Emanuel Di Gioia y estalló en llanto diciendo: “Es una atrevida mal, una desubicada, una serpiente, una bicha asquerosa, horrible. Es detestable”. Como si fuera poco, pidió públicamente que la gente la saque de la casa.

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