¿Todo por esto? La insólita pelea entre Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia Francischiello protagonizaron una insólita pelea que terminó con llanto .

Según se pudo ver en la transmisión, todo comenzó cuando ambas estaban en una de las habitaciones de la casa más famosa de Argentina. Sin rodeos, Cinzia acusó a Gladys de sacarle la base de maquillaje : “Cuando me sacaste la base oscura, ¿pensaste que no me iba a dar cuenta?".

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Ante esta acusación, la cantante reaccionó: “ ¿Cómo pensás que yo voy a robarte? ¿Cómo te animás a decirme eso? ¡Andá, nena, volá! ¡Estás loca, tarad...! ¿Qué te pasa? No necesito una base. Sos una desubicada y una atrevida . ¿Cómo te animás a decirme eso? Te re zarpaste conmigo. Me acusaste de ladrona, cagón ...”.

Embed - Lluvia de insultos de la Bomba Tucumana a Cinzia porque la acusó de ladrona - Gran Hermano 2026

Luego del fuego cruzado entre ambas, donde los insultos fueron protagonistas, La Bomba decidió refugiarse con Franco Zunino y Emanuel Di Gioia y estalló en llanto diciendo: “Es una atrevida mal, una desubicada, una serpiente, una bicha asquerosa, horrible. Es detestable”. Como si fuera poco, pidió públicamente que la gente la saque de la casa.

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