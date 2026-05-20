Las conmovedoras imágenes de la reaparición de Phil Collins tras dejar los escenarios por su salud

La icónica estrella de la música británica, Phil Collins , sorprendió al mundo al realizar una emotiva y poco común aparición pública en el Palacio de Buckingham. El artista de 75 años asistió al cincuenta aniversario de la organización benéfica The King’s Trust liderada por el rey Carlos III. El evento significó su regreso a los focos tras su retiro.

El exintegrante de la banda Genesis llegó al establecimiento real acompañado por su exesposa Jill Tavelman bajo una persistente e intensa lluvia. En el lugar se lo vio utilizando muletas de apoyo y luciendo un elegante traje oscuro combinado con una corbata roja. A pesar del evidente deterioro de su cuerpo, el compositor se mostró sonriente y compartió momentos privados con el monarca.

A la cita también acudieron grandes celebridades del espectáculo internacional como Sir Rod Stewart, George Clooney, Idris Elba y Benedict Cumberbatch . La presencia de quien supo ser la voz de Tarzán captó de inmediato la atención de la prensa debido a su absoluto aislamiento de los reflectores. Su última aparición en los escenarios se había concretado de forma definitiva durante la temporada del año 2022.

¿Qué enfermedades padece el Phil Collins en la actualidad?

La salud del baterista comenzó a complicarse severamente debido a una lesión medular sufrida durante una gira internacional en 2007. Aquel daño nervioso en la espalda y el cuello le hizo perder la sensibilidad en sus manos de forma paulatina. Con los años desarrolló una condición neurológica llamada pie caído que le dificulta levantar la parte frontal de su extremidad al caminar.

El cuadro clínico del compositor se volvió sumamente complejo por la aparición de la diabetes tipo 2 y una pancreatitis muy grave. Incluso el intérprete confesó en entrevistas recientes que actualmente necesita de una enfermera en su hogar las 24 horas del día. La asistente médica se encarga de supervisar sus medicamentos diarios y de asistir sus recurrentes dificultades de movilidad.

A todos estos padecimientos se sumó una afección en el oído que le provocó una pérdida auditiva importante en el año 2000. El propio artista reconoció que sus excesos con el alcohol durante los períodos de inactividad también le pasaron una factura muy costosa a sus órganos. El vocalista pasó largos meses internado en diferentes hospitales luchando por su vida.

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¿Existe alguna posibilidad de que el cantante regrese a los estudios de grabación?

Los fanáticos de diferentes generaciones celebraron volver a verlo activo y rodeado de sus afectos más cercanos en suelo londinense. Respecto al futuro de su carrera, el creador admitió que suele pensar en la idea de regresar al estudio de grabación. Sin embargo, reconoció que ya no siente el hambre de antes y que sus limitaciones físicas vuelven casi imposible la tarea.

El exbaterista admitió que debió utilizar un andador mecánico durante casi una década antes de pasar definitivamente al uso de las muletas. A pesar de los dolores corporales y las cirugías de rodilla, el músico mantiene intacto su característico humor frente a las adversidades. Él mismo bromeó en una entrevista reciente asegurando que le ocurrió todo lo malo que le podía salir mal a una persona.

Su participación en el evento fue puramente institucional y de carácter social. Estuvo conversando de forma privada con el rey Carlos III y se fotografió con sus colegas Rod Stewart y la modelo Penny Lancaster. Su visita al palacio fue, simplemente, una de sus pocas y emotivas apariciones públicas tras su alejamiento de los escenarios.