19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Wanda Nara

La respuesta de Wanda Nara a los cuestionamientos de sus colegas por quedarse con el Martín Fierro

La mediática enfrentó las recriminaciones por quedarse con la estatuilla a mejor conductora. Wanda Nara defendió su labor en los premios Martín Fierro.

La respuesta de Wanda Nara a los cuestionamientos de sus colegas por quedarse con el Martín Fierro

La respuesta de Wanda Nara a los cuestionamientos de sus colegas por quedarse con el Martín Fierro

Por Sitio Andino MuchoShow

La empresaria Wanda Nara rompió el silencio tras quedarse con la estatuilla a mejor conductora en los premios Martín Fierro. El reconocimiento de APTRA despertó una ola de críticas y asombro generalizado entre sus colegas de la televisión. Frente a las recriminaciones, la mediática defendió su labor y enfrentó los cuestionamientos de la prensa.

La designación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas generó un fuerte revuelo en el ambiente. La estatuilla resultó sumamente polémica debido a que la empresaria competía en una terna compleja contra figuras de amplia trayectoria como Verónica Lozano, Moria Casán y Mariana Fabbiani. Una de las voces más duras fue Yanina Latorre, quien calificó públicamente el triunfo como un verdadero papelón.

Lee además
Wanda Nara y Agustín Bernasconi: ¿patrones que se repiten, amor real o simple promoción?

Wanda Nara y Agustín Bernasconi y los rumores de romance con una foto sorprendente
Mauro Icardi destacó el rol fundamental que ocupan sus hijas en su vida y dejó una promesa cargada de emoción

"El amor real no se destruye": el emotivo mensaje de Mauro Icardi para sus hijas tras la polémica
Embed

Al ser consultada por los movileros sobre los cuestionamientos que afirman que no conduce y que su rol se limita a copetes editados, la mediática disparó sin vueltas: “No respondo nada, cada uno que piense lo que quiera, es divertido, los Martín Fierro es un poco esto, criticar el que no te gusta cómo se vistió”. Con esa declaración, intentó restarle dramatismo a la confrontación con sus colegas.

¿Qué dijo la conductora sobre la reacción de sus compañeras de terna?

Los cronistas insistieron en buscar precisiones sobre la llamativa interna que se generó entre las nominadas de la noche. Ante la pregunta directa sobre si sus rivales le habían recriminado algo por el resultado, la animadora aclaró la situación del afuera. “Todas me saludaron en privado y las adoro a todas”, confesó en la puerta del hotel donde pasó la noche.

La conductora buscó esquivar los cruces mediáticos directos y optó por una postura conciliadora frente a las cámaras de televisión. “No tengo nada malo para decir, yo amo a todos y aprendo de todos, también de la gente que no me cae bien y de quienes admiro”, aseguró de manera rotunda. De este modo, la empresaria y premiada conductora dio por cerrado el debate sobre su capacidad profesional.

Wanda reconoció que el veredicto de la estatuilla la tomó por sorpresa en pleno evento. Explicó que el llamado la encontró desprevenida abajo del escenario principal de la premiación. “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad que no me lo esperaba. Estaba justo yendo a buscar algo de las chicas”, detalló con visible emoción.

Embed

¿Cómo respondió a las preguntas sobre la situación judicial de quien sería su pareja Martín Migueles?

La entrevista tomó un rumbo mucho más tenso cuando los periodistas la interrogaron sobre la situación penal de quien sería su pareja actual, Martín Migueles. El empresario enfrenta causas judiciales complejas y no estuvo presente para acompañarla durante la ceremonia. Al respecto, la entrevistada se desmarcó de forma tajante: “Yo no me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos”.

La flamante ganadora argumentó que sus propias causas legales con el padre de sus hijas le demandan toda su atención diaria. “Bastante tengo con mis situaciones legales. Cada uno tiene que defender sus situaciones y yo no tengo nada que ver... No sé, si mi papá tiene una denuncia, mi mamá tiene una denuncia, mi hermana tiene un problema legal o yo, imaginate”, argumentó. “No pregunto tanto porque yo tengo mis cosas, mis asuntos”, continuó Nara ante los micrófonos para dar por terminado el tema familiar.

Respecto a su conflicto con Mauro Icardi, confirmó que estuvo realizando gestiones junto a su abogada Ana Rosenfeld en la embajada turca. El plano laboral la mantendrá ocupada con la confirmación del regreso del ciclo MasterChef para los últimos meses del año.

Temas
Seguí leyendo

El inesperado abrazo que paralizó los Martín Fierro entre Georgina Barbarossa y Moria Casán tras 25 años de odio

El preocupante dato sobre la salud de Chiche Gelblung que encendió las alarmas en terapia intensiva

Los momentos más impactantes del Martín Fierro 2026 que todos están comentando

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026 y todos los premiados de la gala

Desaparece de los escenarios un reconocido cantante tropical que decidió cambiar las tentaciones de la noche por la fe

El impactante show de Ca7riel & Paco Amoroso llega a Mendoza

Máxima preocupación por la salud de Chiche Gelblung tras ser ingresado de urgencia a terapia intensiva

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

LO QUE SE LEE AHORA
Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026 y todos los premiados de la gala

Las Más Leídas

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

Vaca Muerta y el boom laboral: cuáles son los trabajos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada