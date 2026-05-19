La respuesta de Wanda Nara a los cuestionamientos de sus colegas por quedarse con el Martín Fierro

La empresaria Wanda Nara rompió el silencio tras quedarse con la estatuilla a mejor conductora en los premios Martín Fierro . El reconocimiento de APTRA despertó una ola de críticas y asombro generalizado entre sus colegas de la televisión. Frente a las recriminaciones, la mediática defendió su labor y enfrentó los cuestionamientos de la prensa.

La designación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas generó un fuerte revuelo en el ambiente. La estatuilla resultó sumamente polémica debido a que la empresaria competía en una terna compleja contra figuras de amplia trayectoria como Verónica Lozano, Moria Casán y Mariana Fabbiani . Una de las voces más duras fue Yanina Latorre, quien calificó públicamente el triunfo como un verdadero papelón.

Al ser consultada por los movileros sobre los cuestionamientos que afirman que no conduce y que su rol se limita a copetes editados, la mediática disparó sin vueltas: “ No respondo nada, cada uno que piense lo que quiera, es divertido, los Martín Fierro es un poco esto, criticar el que no te gusta cómo se vistió” . Con esa declaración, intentó restarle dramatismo a la confrontación con sus colegas.

¿Qué dijo la conductora sobre la reacción de sus compañeras de terna?

Los cronistas insistieron en buscar precisiones sobre la llamativa interna que se generó entre las nominadas de la noche. Ante la pregunta directa sobre si sus rivales le habían recriminado algo por el resultado, la animadora aclaró la situación del afuera. “Todas me saludaron en privado y las adoro a todas”, confesó en la puerta del hotel donde pasó la noche.

La conductora buscó esquivar los cruces mediáticos directos y optó por una postura conciliadora frente a las cámaras de televisión. “No tengo nada malo para decir, yo amo a todos y aprendo de todos, también de la gente que no me cae bien y de quienes admiro”, aseguró de manera rotunda. De este modo, la empresaria y premiada conductora dio por cerrado el debate sobre su capacidad profesional.

Wanda reconoció que el veredicto de la estatuilla la tomó por sorpresa en pleno evento. Explicó que el llamado la encontró desprevenida abajo del escenario principal de la premiación. “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad que no me lo esperaba. Estaba justo yendo a buscar algo de las chicas”, detalló con visible emoción.

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¿Cómo respondió a las preguntas sobre la situación judicial de quien sería su pareja Martín Migueles?

La entrevista tomó un rumbo mucho más tenso cuando los periodistas la interrogaron sobre la situación penal de quien sería su pareja actual, Martín Migueles. El empresario enfrenta causas judiciales complejas y no estuvo presente para acompañarla durante la ceremonia. Al respecto, la entrevistada se desmarcó de forma tajante: “Yo no me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos”.

La flamante ganadora argumentó que sus propias causas legales con el padre de sus hijas le demandan toda su atención diaria. “Bastante tengo con mis situaciones legales. Cada uno tiene que defender sus situaciones y yo no tengo nada que ver... No sé, si mi papá tiene una denuncia, mi mamá tiene una denuncia, mi hermana tiene un problema legal o yo, imaginate”, argumentó. “No pregunto tanto porque yo tengo mis cosas, mis asuntos”, continuó Nara ante los micrófonos para dar por terminado el tema familiar.

Respecto a su conflicto con Mauro Icardi, confirmó que estuvo realizando gestiones junto a su abogada Ana Rosenfeld en la embajada turca. El plano laboral la mantendrá ocupada con la confirmación del regreso del ciclo MasterChef para los últimos meses del año.