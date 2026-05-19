Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro

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Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas se celebró una nueva edición de los Premios Martín Fierro, la ceremonia más importante de la televisión y la radio argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina distinguió a las grandes figuras y programas del año pasado. Mirá la lista completa de ganadores.

Los detalles de los Premios Martín Fierro 2026

La ceremonia de los Premios Martín Fierro se realizó en el Hotel Hilton de la provincia de Buenos Aires y contó con la conducción de Santiago del Moro. La gala reunió a las principales figuras de la televisión, la radio y el espectáculo argentino en una noche cargada de emoción, reconocimientos y momentos destacados.

El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka, quien se consagró con el esperado Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. A continuación, repasamos la lista completa de todos los ganadores.

Guido Kaczka El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka Los ganadores de los “Martín Fierro 2026″ Martín Fierro de Oro Guido Kaczka Producción integral Otro día perdido (eltrece)

La Voz Argentina (Telefe) - Ganador

MasterChef Celebrity (Telefe)

Telefe Noticias (Telefe) Reality Cuestión de peso (eltrece)

MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador

Gran Hermano (Telefe) Interés general Almorzando con Juana (eltrece)

El Diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (El Nueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América) - Ganador

Lape Club Social Informativo (América) Labor periodística femenina Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece) - Ganadora

Carolina Amoroso, Telenoche (eltrece)

Soledad Larghi, América Noticias (América) Labor conducción femenina Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadora

Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe) Labor humorística Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece) - Ganador

Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (eltrece)

(eltrece) Laila Roth, Otro día perdido (eltrece)

(eltrece) Darío Lopilato, Viralizados (América) Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece) - Ganadores

Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)

Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve) Director no ficción Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece) - Ganador

Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe) Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe) Labor periodística masculina Nelson Castro, Telenoche (eltrece)

Rolando Graña, América Noticias (América) - Ganador

Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)

Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe) Magazine Qué te pasa (Net TV)

Nara que ver (El Nueve)

Cortá por Lozano (Telefe) - Ganador

Con Carmen (El Nueve)

A la Barbarossa (Telefe) Mejor actriz Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece) - Ganadora

Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)

Jazmín Stuart, por La voz ausente (eltrece)

(eltrece) Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve) Gastronomía Ariel en su Salsa (Telefe) - Ganador

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué Mañana! (El Nueve) Mejor actor César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)

Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)

Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador Viajes / Turismo: Resto del Mundo (eltrece)

Iván de viaje (Telefe)

Por el Mundo (Telefe) - Ganador Musical Hay música siempre (TV Pública)

La Peña de Morfi – (Telefe) - Ganador

Pasión de Sábado – (América)

Planeta Nueve – (El Nueve) Panelista femenina Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)

Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) - Ganadora

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe) Panelista masculino Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) - Ganador

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe) Big Show La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro Día Perdido (eltrece) - Ganador Cultural Educativo Argentina de película (América)

Ser Humano (América)

Tierras (Telefe) - Ganador Noticiero diurno Arriba Argentinos (eltrece)

(eltrece) El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve) - Ganador Deportivo Carburando (eltrece)

(eltrece) ACTC Media (TVP) - Ganador

Knockout 9 (El Nueve) Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadores

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe) Cronista / Movilero Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (eltrece)

Alejandro Guatti, Intrusos (América) - Ganador

Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe) Director Gustavo Hernández, La voz ausente (eltrece)

(eltrece) Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador Humorístico / de actualidad: La noche perfecta (eltrece)

(eltrece) Las chicas de la culpa (eltrece)

Polémica en el bar (América) - Ganador Noticiero nocturno Telenoche (eltrece)

(eltrece) Telefe Noticias (Telefe) - Ganador

América Noticias (América) Futbolístico Pasión por el Fútbol (eltrece)

Mundial de clubes (Telefe) - Ganador

Knockout 9 (El Nueve) Programa de Servicios ADN Buena Salud (TV Pública) - Ganador

Aire de Campo (TV Pública) - Ganador

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América) Labor en conducción masculina Darío Barassi, por Ahora caigo (eltrece)

Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (eltrece) y The Balls (eltrece) - Ganador

Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)

Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe) Ficción La voz ausente (eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) - Ganador

AMIA (Telefe) Periodístico Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve) - Ganador Entretenimiento Ahora caigo (eltrece)

(eltrece) Buenas noches, familia (eltrece)

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