19 de mayo de 2026
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Premios Martín Fierro

Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro

Se celebraron los Premios Martín Fierro 2026 y APTRA reconoció a las grandes figuras del año. Mirá la lista completa de ganadores.

Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro
Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro
Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas se celebró una nueva edición de los Premios Martín Fierro, la ceremonia más importante de la televisión y la radio argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina distinguió a las grandes figuras y programas del año pasado. Mirá la lista completa de ganadores.

Los detalles de los Premios Martín Fierro 2026

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La ceremonia de los Premios Martín Fierro se realizó en el Hotel Hilton de la provincia de Buenos Aires y contó con la conducción de Santiago del Moro. La gala reunió a las principales figuras de la televisión, la radio y el espectáculo argentino en una noche cargada de emoción, reconocimientos y momentos destacados.

El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka, quien se consagró con el esperado Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. A continuación, repasamos la lista completa de todos los ganadores.

Guido Kaczka
El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka

El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka

Los ganadores de los “Martín Fierro 2026″

Martín Fierro de Oro

  • Guido Kaczka

Producción integral

  • Otro día perdido (eltrece)
  • La Voz Argentina (Telefe) - Ganador
  • MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Telefe Noticias (Telefe)

Reality

  • Cuestión de peso (eltrece)
  • MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador
  • Gran Hermano (Telefe)

Interés general

  • Almorzando con Juana (eltrece)
  • El Diario de Mariana (América)
  • Los profesionales de siempre (El Nueve)
  • Sálvese quien pueda (América)
  • LAM (América) - Ganador
  • Lape Club Social Informativo (América)

Labor periodística femenina

  • Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece) - Ganadora
  • Carolina Amoroso, Telenoche (eltrece)
  • Soledad Larghi, América Noticias (América)

Labor conducción femenina

  • Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)
  • Pamela David, por Desayuno Americano (América)
  • Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
  • Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadora
  • Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
  • Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Labor humorística

  • Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece) - Ganador
  • Connie Ballarini, Las chicas de la culpa(eltrece)
  • Laila Roth, Otro día perdido(eltrece)
  • Darío Lopilato, Viralizados (América)

Autor/Guionista:

  • Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece) - Ganadores
  • Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)
  • Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Director no ficción

  • Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece) - Ganador
  • Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
  • Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor periodística masculina

  • Nelson Castro, Telenoche (eltrece)
  • Rolando Graña, América Noticias (América) - Ganador
  • Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)
  • Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Magazine

  • Qué te pasa (Net TV)
  • Nara que ver (El Nueve)
  • Cortá por Lozano (Telefe) - Ganador
  • Con Carmen (El Nueve)
  • A la Barbarossa (Telefe)

Mejor actriz

  • Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece) - Ganadora
  • Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)
  • Jazmín Stuart, por La voz ausente(eltrece)
  • Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa (Telefe) - Ganador
  • Escuela de cocina (El Nueve)
  • Qué Mañana! (El Nueve)

Mejor actor

  • César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)
  • Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)
  • Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)
  • Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador

Viajes / Turismo:

  • Resto del Mundo (eltrece)
  • Iván de viaje (Telefe)
  • Por el Mundo (Telefe) - Ganador

Musical

  • Hay música siempre (TV Pública)
  • La Peña de Morfi – (Telefe) - Ganador
  • Pasión de Sábado – (América)
  • Planeta Nueve – (El Nueve)

Panelista femenina

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)
  • Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) - Ganadora
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) - Ganador
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Big Show

  • La Voz Argentina (Telefe)
  • Medianoche con Jey (El Nueve)
  • Otro Día Perdido (eltrece) - Ganador

Cultural Educativo

  • Argentina de película (América)
  • Ser Humano (América)
  • Tierras (Telefe) - Ganador

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos(eltrece)
  • El Noticiero de la Gente (Telefe)
  • Telenueve al Mediodía (El Nueve) - Ganador

Deportivo

  • Carburando(eltrece)
  • ACTC Media (TVP) - Ganador
  • Knockout 9 (El Nueve)

Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadores
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Cronista / Movilero

  • Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (eltrece)
  • Alejandro Guatti, Intrusos (América) - Ganador
  • Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Director

  • Gustavo Hernández, La voz ausente(eltrece)
  • Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)
  • Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador

Humorístico / de actualidad:

  • La noche perfecta(eltrece)
  • Las chicas de la culpa (eltrece)
  • Polémica en el bar (América) - Ganador

Noticiero nocturno

  • Telenoche(eltrece)
  • Telefe Noticias (Telefe) - Ganador
  • América Noticias (América)

Futbolístico

  • Pasión por el Fútbol (eltrece)
  • Mundial de clubes (Telefe) - Ganador
  • Knockout 9 (El Nueve)

Programa de Servicios

  • ADN Buena Salud (TV Pública) - Ganador
  • Aire de Campo (TV Pública) - Ganador
  • Intelexis (Net TV)
  • Mascotas al rescate (América)

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi, por Ahora caigo (eltrece)
  • Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (eltrece) y The Balls (eltrece) - Ganador
  • Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)
  • Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)

Ficción

  • La voz ausente (eltrece)
  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) - Ganador
  • AMIA (Telefe)

Periodístico

  • Camino a casa (Telefe)
  • GPS (América)
  • Opinión pública (El Nueve) - Ganador

Entretenimiento

  • Ahora caigo(eltrece)
  • Buenas noches, familia (eltrece)
  • Pasapalabra (Telefe)

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