Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro

En las últimas horas se celebró una nueva edición de los Premios Martín Fierro, la ceremonia más importante de la televisión y la radio argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina distinguió a las grandes figuras y programas del año pasado. Mirá la lista completa de ganadores.
La ceremonia de los Premios Martín Fierro se realizó en el Hotel Hilton de la provincia de Buenos Aires y contó con la conducción de Santiago del Moro. La gala reunió a las principales figuras de la televisión, la radio y el espectáculo argentino en una noche cargada de emoción, reconocimientos y momentos destacados.
El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka, quien se consagró con el esperado Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. A continuación, repasamos la lista completa de todos los ganadores.
Guido Kaczka
El gran protagonista de la velada fue Guido Kaczka
Los ganadores de los “Martín Fierro 2026″
Martín Fierro de Oro
Guido Kaczka
Producción integral
Otro día perdido (eltrece)
La Voz Argentina (Telefe) - Ganador
MasterChef Celebrity (Telefe)
Telefe Noticias (Telefe)
Reality
Cuestión de peso (eltrece)
MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador
Gran Hermano (Telefe)
Interés general
Almorzando con Juana (eltrece)
El Diario de Mariana (América)
Los profesionales de siempre (El Nueve)
Sálvese quien pueda (América)
LAM (América) - Ganador
Lape Club Social Informativo (América)
Labor periodística femenina
Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece) - Ganadora
Carolina Amoroso, Telenoche (eltrece)
Soledad Larghi, América Noticias (América)
Labor conducción femenina
Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)
Pamela David, por Desayuno Americano (América)
Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadora
Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)
Labor humorística
Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece) - Ganador
Connie Ballarini, Las chicas de la culpa(eltrece)
Laila Roth, Otro día perdido(eltrece)
Darío Lopilato, Viralizados (América)
Autor/Guionista:
Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece) - Ganadores
Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)
Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Director no ficción
Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece) - Ganador
Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
Revelación
Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganador
Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor periodística masculina
Nelson Castro, Telenoche (eltrece)
Rolando Graña, América Noticias (América) - Ganador
Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)
Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)
Magazine
Qué te pasa (Net TV)
Nara que ver (El Nueve)
Cortá por Lozano (Telefe) - Ganador
Con Carmen (El Nueve)
A la Barbarossa (Telefe)
Mejor actriz
Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece) - Ganadora
Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)
Jazmín Stuart, por La voz ausente(eltrece)
Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)
Gastronomía
Ariel en su Salsa (Telefe) - Ganador
Escuela de cocina (El Nueve)
Qué Mañana! (El Nueve)
Mejor actor
César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)
Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)
Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)
Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve) - Ganador
Viajes / Turismo:
Resto del Mundo (eltrece)
Iván de viaje (Telefe)
Por el Mundo (Telefe) - Ganador
Musical
Hay música siempre (TV Pública)
La Peña de Morfi – (Telefe) - Ganador
Pasión de Sábado – (América)
Planeta Nueve – (El Nueve)
Panelista femenina
Marcela Feudale – LAM (América)
Edith Hermida – Bendita (El Nueve)
Natalie Weber – Pasó en América (América)
Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) - Ganadora
Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista masculino
Martín Candalaft – DDM (América)
Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) - Ganador
Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Big Show
La Voz Argentina (Telefe)
Medianoche con Jey (El Nueve)
Otro Día Perdido (eltrece) - Ganador
Cultural Educativo
Argentina de película (América)
Ser Humano (América)
Tierras (Telefe) - Ganador
Noticiero diurno
Arriba Argentinos(eltrece)
El Noticiero de la Gente (Telefe)
Telenueve al Mediodía (El Nueve) - Ganador
Deportivo
Carburando(eltrece)
ACTC Media (TVP) - Ganador
Knockout 9 (El Nueve)
Jurados
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) - Ganadores