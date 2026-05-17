Premios Martín Fierro 2026: cómo seguir la ceremonia y quiénes son los nominados

La TV argentina se viste de gala: todo listo para los Premios Martín Fierro.

La televisión argentina volverá a paralizarse este lunes con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026 , la ceremonia que distingue a las figuras y programas más destacados de la pantalla chica. Con transmisión por Telefe y streaming, la gala promete homenajes, glamour y fuertes expectativas por el codiciado Martín Fierro de Oro .

La gala podrá verse en vivo a través del Telefe y también mediante las plataformas digitales del canal, incluyendo “ Streams Telefe”, YouTube y Twitch . La cobertura comenzará a las 17.30 con una previa especial encabezada por Diego Poggi, Lucila Villar, Grego Rossello y Lean Saifir.

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Uno de los momentos más esperados será la tradicional alfombra roja , donde desfilarán actores, periodistas, productores y conductores nominados. La cobertura tendrá distintos equipos a cargo: por un lado, Iván de Pineda junto a La China Ansa ; y también Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez , quienes entrevistarán a las figuras invitadas antes del ingreso al salón principal. Además, las ex participantes de Gran Hermano , Daniela Celis y Coty Romero , también participarán de la transmisión desde las 19.

La ceremonia oficial comenzará a las 21 y tendrá momentos especiales cargados de emoción. Entre ellos, se realizará un homenaje al histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez , quien a sus 91 años mantiene una trayectoria de casi ocho décadas en los medios. Además, el clásico segmento “In memoriam” recordará a las figuras del espectáculo y la televisión fallecidas durante el último año.

El periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, de 91 años, será homenajeado en la edición 2026 de los Premios Martín Fierro de la Televisión. El periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, de 91 años, será homenajeado en la edición 2026 de los Premios Martín Fierro de la Televisión Foto: Gentileza /LN.

En cuanto a las nominaciones, la gran favorita de la noche es la miniserie "La voz ausente", basada en la obra de Gabriel Rolón y protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, que encabeza la lista con nueve nominaciones. Detrás aparece MasterChef Celebrity con siete candidaturas, mientras que La Voz Argentina, A la Barbarossa y Otro día perdido suman cinco postulaciones cada uno.

Los nominados a los Premios Martín Fierro de la Televisión 2026 son:

La edición 2026 también llega marcada por algunas polémicas vinculadas a las ternas y críticas de figuras de la industria, luego de que algunos artistas cuestionaran nominaciones e incluso devolvieran premios obtenidos en años anteriores. Aun así, la expectativa por conocer quién se quedará con el codiciado Martín Fierro de Oro vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la noche.

A continuación, todos los nominados:

Ficción:

AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico:

Camino a Casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno:

Arriba Argentinos (El Trece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Noticiero nocturno:

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece)

Musical:

Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta Nueve (El Nueve)

Humorístico / de actualidad:

La noche perfecta (El Trece)

Las chicas de la culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América)

Magazine:

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (El Nueve)

Te Veo (Net TV)

Con Carmen (El Nueve)

Entretenimiento:

Ahora caigo (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show:

La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdido (El Trece)

Reality:

Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano (Telefe)

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué mañana (El Nueve)

La voz ausente.jpg "La voz ausente", la miniserie protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi que está basada en un libro de Gabriel Rolón. Foto: Gentileza.

Jurados:

Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)

Mejor actor:

César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe)

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)

Mejor actriz:

Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)

Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)

Revelación:

Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve)

Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción:

Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Panelista femenina:

Marcela Feudale, LAM (América)

Edith Hermida, Bendita (El Nueve)

Natalie Weber, Pasó en América (América)

Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey, A la Barbarossa (Telefe)

Panelista masculino:

Martín Candalaft, Diario de Mariana (América)

Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate (Telefe)

Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente (Telefe)

Producción integral:

La Voz Argentina (Telefe)

Otro día perdido (El Trece)MasterChef Celebrity (Telefe)

Telefe Noticias (Telefe)

Interés general:

Almorzando con Juana (El Trece)

El Diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (El Nueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape Club Social Informativo (América)

Labor en conducción masculina:

Darío Barassi, por Ahora caigo (El Trece)

Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)

Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)

Labor conducción feminina:

Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Labor periodística femenina:

Carolina Amoroso, Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi, América Noticias (América)

Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor periodística masculina:

Nelson Castro, Telenoche (El Trece)

Rolando Graña, América Noticias (América)

Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)

Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista / Movilero:

Alejandro Guatti, Intrusos (América)

Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Labor humorística:

Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (El Trece)

Darío Lopilato, Viralizados (América)

Laila Roth, Otro día perdido (El Trece)

Viajes / Turismo:

Iván de viaje (Telefe)

Por el Mundo (Telefe)

Resto del Mundo (El Trece)

Deportivo:

Knockout 9 (El Nueve)

Mundial de Fútbol (Telefe)

Pasión por el Fútbol (El Trece)

Director:

Gustavo Hernández, La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

MasterChef MasterChef Celebrity cuenta con siete candidaturas en estos Premios Martín Fierro 2026.

Autor / Guionista:

Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)

Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Cultural / Educativo:

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Aviso publicitario:

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dadá, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi, Stella Artois (ABI INBEV / GUT Buenos Aires)

Programa de servicios: