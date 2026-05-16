Piden expulsar a Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano tras un repudiable episodio

En las últimas horas, se viralizó un video de Gladys La Bomba Tucumana protagonizando un repudiable episodio dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026 . La situación generó una fuerte polémica en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a exigir su expulsión.

Según se pudo ver en las imágenes que se viralizaron en redes, todo ocurrió mientras Gladys La Bomba Tucumana se encontraba en la cocina de Gran Hermano preparando una masa que luego sería utilizada para una comida compartida dentro de la casa.

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Sin embargo, una actitud de la cantante generó un fuerte repudio entre los seguidores del reality: en varias oportunidades llevó sus manos a la boca y luego continuó manipulando la preparación como si nada hubiera ocurrido . Ese detalle no pasó desapercibido y rápidamente desató una ola de críticas.

A raíz del episodio, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a exigir la expulsión inmediata de Gladys del programa, al considerar que se trató de una conducta antihigiénica e inapropiada dentro de la convivencia.

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