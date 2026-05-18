18 de mayo de 2026
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Provincia de Mendoza

Ca7riel & Paco Amoroso vuelven a Mendoza con un espectáculo inmersivo en el Arena Maipú

Tras agotar funciones en Buenos Aires y Rosario, el dúo argentino desembarca en Mendoza con la gira internacional. Cuándo se presentarán y dónde comprar las entradas.

Se trata de una propuesta que rompe con el formato tradicional del recital para transformarse en un show inmersivo.

Se trata de una propuesta que rompe con el formato tradicional del recital para transformarse en un show inmersivo.

Por Sitio Andino MuchoShow

Luego de desatar una verdadera experiencia sensorial en las primeras fechas de su nueva gira internacional, Ca7riel & Paco Amoroso llegarán por primera vez al Arena Maipú Stadium de Mendoza. El show será el próximo 24 de mayo a las 21 en el marco de su esperado FREE SPIRITS World Tour.

El dúo argentino atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y viene de protagonizar tres noches impactantes entre Buenos Aires y Rosario, donde presentó en vivo el universo conceptual de FREE SPIRITS. Se trata de una propuesta que rompe con el formato tradicional del recital para transformarse en un show inmersivo cargado de música, humor absurdo, teatralidad y una potente narrativa visual.

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Las entradas para el show en Mendoza ya se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería del Arena Maipú Stadium. Además, los clientes de Banco Macro podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.

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Un espectáculo conceptual que trasciende la música

La gira comenzó el pasado 14 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, continuó con una segunda fecha en la capital y luego desembarcó en Rosario, consolidando el gran presente artístico y popular del proyecto.

Ahora, Mendoza será una de las próximas paradas de un tour internacional que también recorrerá Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con actuaciones previstas en escenarios emblemáticos como el Red Rocks Amphitheatre, el Radio City Music Hall, The Greek Theatre de Los Ángeles y el O2 Academy Brixton de Londres.

ca7riel & paco amoroso, mendoza
El dúo argentino atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera

El dúo argentino atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera

En el centro de esta nueva etapa aparece FREE SPIRITS, el disco con el que Ca7riel & Paco Amoroso expanden todavía más su identidad sonora, llevando su característica mezcla de trap, rock, funk y pop hacia un terreno más emocional, experimental y cinematográfico.

FREE SPIRITS y una narrativa audiovisual disruptiva

El álbum llegó acompañado de un cortometraje ambientado en el ficticio "FREE SPIRITS Center", una clínica espiritual creada por Sting que funciona como hilo conductor conceptual de toda la obra.

A través de este universo, el dúo (junto a invitados especiales como Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson Paak) se somete a particulares terapias orientadas a explorar la muerte del ego, el absurdo y los conflictos personales, en una propuesta tan frenética como reveladora.

La experiencia en vivo retoma esa narrativa y la transforma en una puesta escénica intensa y cambiante, donde conviven momentos de euforia, ironía y virtuosismo musical, elementos que el dúo combina con una identidad artística cada vez más sólida.

ca7riel & paco amoroso, mendoza
Además de su impacto musical, Ca7riel & Paco Amoroso continúan consolidando una propuesta que atraviesa la moda

Además de su impacto musical, Ca7riel & Paco Amoroso continúan consolidando una propuesta que atraviesa la moda

Un fenómeno argentino con proyección internacional

Además de su impacto musical, Ca7riel & Paco Amoroso continúan consolidando una propuesta que atraviesa la moda, el arte performático y el lenguaje audiovisual, posicionándose como uno de los fenómenos argentinos con mayor proyección internacional de los últimos años.

Con FREE SPIRITS, el dúo mantiene el impulso del exitoso PAPOTA Tour y reafirma una estética propia que desafía géneros, formatos y convenciones dentro de la escena actual.

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