De Mendoza al Caribe: así será el nuevo vuelo directo a Punta Cana

La aerolínea dominicana Arajet inauguró una nueva ruta aérea internacional que unirá de forma directa a Mendoza con Punta Cana , uno de los destinos turísticos más elegidos del Caribe. Con esta incorporación, la compañía amplía su presencia en el mercado argentino y fortalece la conectividad aérea entre Sudamérica y destinos internacionales.

La compañía aérea, reconocida como la “Mejor Aerolínea Nueva del Mundo 2023” durante la Cumbre Mundial de Aviación, inició sus operaciones en 2022 y opera con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8 , enfocada en ofrecer vuelos de bajo costo y conexiones accesibles en América del Norte , Centroamérica , Sudamérica y el Caribe.

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La nueva conexión entre el aeropuerto de la provincia de Mendoza (MDZ) y Punta Cana (PUJ) comenzará a operar con una frecuencia de tres vuelos semanales , los días miércoles, sábados y domingos.

Desde la empresa destacaron que esta ruta permitirá a los pasajeros mendocinos acceder de manera directa al Caribe y, además, realizar conexiones hacia ciudades internacionales como Cancún, Chicago, Kingston, Lima, Miami, Ciudad de México, Orlando y San Juan.

arajet vuelo mendoza a punta cana caribe 1 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Con esta apertura, Mendoza se convierte en la tercera ciudad argentina en contar con operaciones directas de Arajet, sumándose a Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La aerolínea remarcó que esta expansión forma parte de su estrategia de crecimiento en Argentina y de su apuesta por impulsar el turismo internacional, el intercambio comercial y la integración cultural entre ambos países.

“Mendoza representa una ciudad estratégica por su potencial turístico, económico y cultural, y estamos orgullosos de conectar directamente esta importante provincia argentina con Punta Cana y toda nuestra red en las Américas”, expresó José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet. Por su parte, Sergio Rinaldo, gerente general regional de Aeropuertos Argentina, sostuvo: "Que Arajet elija Mendoza como su cuarto destino en Argentina no es casualidad: refleja el dinamismo de la provincia y el compromiso de Aeropuertos Argentina con la conectividad federal”.

arajet vuelo mendoza a punta cana caribe Arajet apuesta fuerte por Mendoza y abre una nueva puerta al Caribe. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

“Esta nueva ruta entre Mendoza y Punta Cana es el resultado de un trabajo activo y sostenido en atracción de aerolíneas y desarrollo de rutas", expresó Rinaldo.

Además, el directivo destacó el crecimiento que atraviesa el sector aerocomercial argentino. “Con casi 47 millones de pasajeros en 2025 y un crecimiento del 17% en vuelos internacionales, Argentina lidera en la región y seguimos empujando para que así sea”, afirmó. Finalmente, la titular del Emetur, Gabriela Testa, destacó que la ruta "facilta tanto el turismo receptivo como emisivo" y abre "oportunidades de negocio".