17 de mayo de 2026
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Tini Stoessel

Tini Stoessel se quebró en pleno show y dejó un fuerte mensaje contra la violencia hacia las mujeres

Durante su show en Salta, Tini Stoessel brindó un emotivo discurso y pidió "no tener miedo de hablar ni de denunciar". El momento se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Pidió a las mujeres que se animen a hablar y a buscar ayuda frente a situaciones de violencia o acoso.

Pidió a las mujeres que se animen a hablar y a buscar ayuda frente a situaciones de violencia o acoso.

Por Sitio Andino MuchoShow

Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira Futttura durante el recital que brindó este fin de semana en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. En medio del show, la artista decidió frenar el espectáculo para compartir una profunda reflexión sobre el miedo, la violencia y la inseguridad que viven muchas mujeres en su vida cotidiana.

El conmovedor episodio fue registrado por cientos de fanáticos presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de horas.

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Un mensaje cargado de emoción

Visiblemente movilizada, la cantante tomó la palabra ante miles de personas y pidió a las mujeres que se animen a hablar y buscar ayuda frente a situaciones de violencia o acoso.

"Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar o expresar", expresó Tini, mientras el estadio permanecía en absoluto silencio escuchando cada una de sus palabras.

A medida que avanzaba el discurso, la artista se mostró cada vez más emocionada al reflexionar sobre las situaciones que atraviesan muchas mujeres diariamente.

"Es muy loco ver tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes. Qué injusto, qué injustas muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad", manifestó.

La reflexión de Tini sobre el miedo cotidiano

Durante su mensaje, la intérprete también hizo referencia a hábitos cotidianos que muchas mujeres incorporan por miedo o precaución, como avisar cuando llegan a sus casas o sentirse inseguras en distintos ámbitos.

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La artista se mostró cada vez más emocionada al reflexionar sobre las situaciones que atraviesan muchas mujeres diariamente.

La artista se mostró cada vez más emocionada al reflexionar sobre las situaciones que atraviesan muchas mujeres diariamente.

"Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio...", expresó conmovida.

En ese contexto, remarcó la importancia del acompañamiento y la contención entre mujeres frente a distintas situaciones de violencia. "Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. Desde esas mínas cositas hasta las más grandes… No las dejen pasar. Anímense a hablar", sostuvo.

El video se volvió viral y generó repercusión en redes

Uno de los momentos más impactantes del discurso ocurrió cuando Tini aseguró que prácticamente todas las mujeres tienen alguna experiencia dolorosa para contar vinculada al miedo o la violencia.

"Te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte. Es muy loco… Escucho este silencio y me parece estremecedor", dijo mientras intentaba contener las lágrimas.

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Tini aseguró que prácticamente todas las mujeres tienen alguna experiencia dolorosa

Tini aseguró que prácticamente todas las mujeres tienen alguna experiencia dolorosa

Antes de retomar el recital, la cantante cerró con un contundente pedido dirigido a sus seguidoras: "No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. También espero que seamos más escuchadas".

Tras el recital, miles de usuarios compartieron fragmentos del momento en redes sociales. Mientras algunos fanáticos se mostraron preocupados por la sensibilidad con la que la artista abordó el tema, otros destacaron la importancia de que una figura con tanta llegada pública utilice su voz para visibilizar una problemática que afecta a millones de mujeres.

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