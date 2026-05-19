Tras tres décadas de trayectoria la banda Aqua anunció por Instagram su disolución definitiva

La icónica banda de dance-pop Aqua anunció de forma oficial su separación definitiva tras cumplir tres décadas de trayectoria internacional en la industria de la música. Los creadores del éxito mundial Barbie Girl confirmaron el cierre de su historia mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram . La noticia conmovió a los fanáticos de la movida noventera.

El mensaje de despedida fue firmado por los tres integrantes actuales de la formación, Lene Nystrøm, René Dif y Søren Rasted . Los músicos explicaron que la decisión de concluir su etapa como banda en vivo busca proteger el legado artístico que construyeron juntos. El texto remarca que prefieren decir adiós ahora que el amor mutuo y los recuerdos permanecen intactos.

Se hartó de las críticas y metió un freno de mano: el fuerte descargo de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

La agrupación escandinava cosechó un éxito comercial histórico con más de treinta millones de discos vendidos a nivel global. El grupo se había transformado en un trío tras la partida del productor y miembro fundador Claus Norreen en el año 2016. Los artistas aclararon que ya no cuentan con la energía necesaria para continuar afrontando el desgaste de las giras.

¿Cómo nació el fenómeno mundial de la canción Barbie Girl?

La historia del conjunto musical comenzó en 1994 bajo el nombre de Joyspeed, antes de rebautizarse definitivamente en el año 1996. El estallido internacional llegó en mayo de 1997 con el lanzamiento de su segundo sencillo promocional incluido en el álbum Aquarium. La canción escaló rápidamente hasta el primer puesto de los rankings en el Reino Unido y toda Europa.

Aquel hit comercial también logró ingresar al prestigioso top ten de la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La repercusión de la melodía fue tan masiva que el fabricante de juguetes Mattel inició una demanda legal contra la banda. La empresa multinacional argumentó que la letra perjudicaba la imagen de la muñeca debido a sus picantes insinuaciones sexuales.

La disputa judicial llegó hasta la Corte Suprema estadounidense y se convirtió en un hito para la industria discográfica de la época. Finalmente, la justicia desestimó el reclamo corporativo al dictaminar que la obra estaba plenamente protegida por las leyes de parodia. El sencillo continuó con su conquista comercial hasta superar las ocho millones de copias físicas vendidas.

Embed

¿Cuáles fueron los antecedentes que marcaron las idas y vueltas del grupo?

La trayectoria de los músicos estuvo marcada por severas interrupciones previas mucho antes de concretar este desenlace definitivo sobre las tablas. En el año 2001, tras publicar su segundo álbum de estudio, los integrantes anunciaron una primera separación temporal. En aquel momento manifestaron ante la prensa especializada que les faltaba la chispa necesaria para seguir componiendo.

La banda concretó un esperado reencuentro en 2007 para celebrar el décimo aniversario de su obra cumbre en su Dinamarca natal. Posteriormente editaron su tercer y último material discográfico de estudio titulado Megalomania durante la temporada del año 2011. Desde ese período, el conjunto se limitó exclusivamente a realizar presentaciones en vivo de formato nostálgico.

La última gran exposición de la banca ocurrió en 2023 gracias a la inclusión de una nueva versión en la película sobre la muñeca. Aquella reinterpretación junto a las estrellas urbanas Nicki Minaj e Ice Spice reinsertó la melodía en las plataformas digitales actuales. Los veteranos del pop bajan el telón de una historia repleta de récords inalcanzables para los tiempos modernos.