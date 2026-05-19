19 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Georgina Barbarossa

Tras dos décadas de enemistad, Georgina Barbarossa y Moria Casán rompieron el hielo con un saludo en televisión

Las conductoras protagonizaron un histórico acercamiento en la entrega de premios. Georgina Barbarossa aclaró los detalles de su emotivo cruce con Moria Casán.

Tras dos décadas de enemistad, Georgina Barbarossa y Moria Casán rompieron el hielo con un saludo en televisión

Tras dos décadas de enemistad, Georgina Barbarossa y Moria Casán rompieron el hielo con un saludo en televisión

Por Sitio Andino MuchoShow

La gala de premios se convirtió en el escenario de un inesperado encuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa. Las conductoras volvieron a saludarse públicamente arriba del escenario principal después de pasar veinticinco años distanciadas por viejos rencores. El abrazo entre ambas divas de la televisión generó un fuerte impacto en el ambiente del espectáculo.

El histórico acercamiento se concretó durante la ceremonia tras una invitación directa del conductor Santiago del Moro. Además de ellas, de la postal participó Carmen Barbieri, conformando un trío emblemático de la escena nacional que rápidamente se volvió viral. Horas después del evento, la propia animadora de Telefe decidió romper el silencio para explicar los detalles de lo sucedido.

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Barbarossa aclaró en su programa que el reencuentro respondió inicialmente a una actitud de estricta cordialidad profesional. Sin embargo, reconoció que el intercambio de palabras íntimas aportó una alta carga emotiva a la noche de APTRA. La animadora admitió que la One le dijo algo muy lindo al oído que casi la hace quebrar en llanto frente a las cámaras.

¿Por qué estuvieron peleadas las dos conductoras durante tanto tiempo?

Para comprender la gravedad del distanciamiento hay que remontarse a un doloroso conflicto personal ocurrido a mediados de la década del 2000. En aquel momento, Barbarossa le había confiado en privado a su colega las adicciones que sufría su esposo, Miguel "El Vasco" Lecuna. La relación de profunda amistad se rompió por completo cuando esos detalles íntimos fueron expuestos en televisión.

Moria Casán declaró públicamente en un programa de mucha audiencia que el marido de su amiga era alcohólico y drogadicto. Estas afirmaciones se realizaron mientras el hombre se encontraba atravesando un duro proceso de rehabilitación médica. La conductora sintió aquella actitud como una traición imperdonable que vulneró por completo la confidencialidad de su núcleo familiar.

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El resentimiento aumentó con los años porque la diva continuó realizando comentarios despectivos sobre Lecuna incluso después de su fallecimiento. En reiteradas entrevistas, la actriz había jurado que jamás perdonaría a su excompañera por haber lastimado a su entorno. El paso del tiempo y la madurez actual terminaron modificando una postura que parecía totalmente inquebrantable.

¿Qué motivó el cambio de actitud de Georgina Barbarossa en la gala?

La presentadora de televisión reflexionó sobre su cambio de postura y lo vinculó de forma directa con la realidad social del país. “No tengo ningún problema, antes no la saludaba, era como una pared. Me parece que en un país que hay una grieta donde no podés hablar con nadie porque sos mileista, kuka, me parece que ya está. Somos grandes, somos abuelas", explicó.

A pesar del valor simbólico del abrazo, la conductora aclaró que este paso no significa un retorno automático a la intimidad de la vieja amistad. Las protagonistas de este hito televisivo mantendrán una relación de respeto mutuo dentro de los pasillos de los canales. La farándula local cierra de esta manera uno de los mitos de enemistad más prolongados de la pantalla.

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