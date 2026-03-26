26 de marzo de 2026
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Moria Casán vs. Betiana Blum: qué pasó realmente entre las actrices y el letal descargo de "La One"

Moria Casán rompió el silencio sobre su pelea con la actriz Betiana Blum. La One fue letal al contar el desubicado gesto que detonó el conflicto en el teatro.

Moria Casán vs. Betiana Blum: qué pasó realmente entre las actrices y el letal descargo de La One

Moria Casán vs. Betiana Blum: qué pasó realmente entre las actrices y el letal descargo de "La One"

 Por Analía Martín

Moria Casán no se guardó nada en su programa y decidió contar la verdad detrás de su reciente pelea con la reconocida actriz de cine y televisión Betiana Blum. El conflicto se originó tras una función teatral, cuando la colega intentó darle consejos de dirección no solicitados en el camarín, algo que la diva consideró una falta de respeto.

Según relató la conductora de "La Mañana con Moria", el episodio ocurrió luego de una presentación de su obra "Cuestión de Género". Al parecer, su colega se acercó para saludarla pero terminó dándole "lecciones" sobre cómo debía pararse en el escenario. La One calificó a la actriz de "desubicada, pesada y envidiosa". Aseguró que no tiene ganas de aguantar a gente que, sin que se lo pidan, se pone en el rol de directora después de ver un éxito ajeno.

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El fuerte cruce de Moria Casán en el camarín

Lo que más le molestó a la diva fue un comentario específico sobre su desempeño actoral con Jorge Marrale. Ofuscada Moria explicó: “Me decía, me parece que te querés ir del escenario. O sea, la visión. ¿Querer irme del escenario con lo que trabajo, que estoy ahí 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong? Eso, y decir me parece que tendrías que cortar".

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“Quería, Betina Blum, tenemos un director extraordinario, Nelson Valente. Es súper premiado, vive en Barcelona, hace cosas maravillosas y nos dio todas las herramientas para que esta obra sea lo que tiene que ser. Te agradezco. Si querés ser directora andá a otro lado, mi amor. No me querés dar direcciones después que ves una obra”, explotó La One.

Betiana Blum y los antecedentes que recordó la diva

Moria no se detuvo ahí y trajo a colación viejos conflictos de su colega en el ambiente. Recordó la mala relación que mantuvo con Soledad Silveyra durante una temporada de "Humores que matan", sugiriendo que el trato era difícil. "Me imagino cuánto le habrá roto las pelotas a la Silveyra", disparó sin filtros. Para cerrar el tema, le sugirió a su compañera que visite a un neurólogo porque le pareció muy desubicada su visión sobre lo que pasaba arriba de las tablas.

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De esta manera, la relación entre ambas figuras quedó totalmente rota. Aunque aclaró que "la quiere igual", Moria dijo que no permitirá que nadie intente darle devoluciones sobre un trabajo en el que se siente más segura que nunca.

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