14 de mayo de 2026
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General Alvear

Un viaje al pasado desde General Alvear: la colección que resiste al paso del tiempo

En General Alvear, la pasión por la música, el fútbol y la literatura convirtió parte de una casa en un verdadero museo de recuerdos que sigue emocionando a quienes la visitan.

Andrés Allende, coleccionista de General Alvear.

Andrés Allende, coleccionista de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En una nueva historia de vida de Noticiero Andino, conocemos a Andrés Allende, periodista, escritor y coleccionista de General Alvear, quien abrió las puertas de su hogar para compartir una pasión que lleva años construyendo con dedicación, memoria y amor por la cultura.

Lo que comenzó como un hobby con el paso del tiempo se transformó en un verdadero universo de recuerdos, donde libros, revistas y objetos históricos conviven en perfecta armonía.

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Una biblioteca que guarda verdaderas joyas

Parte de su casa hoy funciona como una enorme biblioteca que sorprende a cada visitante. Allí, entre estantes repletos de historias, aparecen ejemplares únicos, ediciones difíciles de conseguir y colecciones que resisten intactas al paso de los años.

A los libros se suman históricas revistas de El Gráfico, figuritas de mundiales pasados y piezas vinculadas a dos de sus grandes pasiones: la música y el fútbol.

El valor de lo analógico en tiempos digitales

En una época marcada por la inmediatez y la digitalización, la colección de Andrés propone un viaje al pasado y una reflexión sobre el valor de los objetos físicos, aquellos que conservan historias, emociones y recuerdos que siguen vigentes generación tras generación.

Una pasión inoxidable que demuestra que, aunque cambien los formatos, la memoria nunca pasa de moda.

Embed - FÚTBOL, MÚSICA Y PASIÓN “COLECCIONABLES”

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