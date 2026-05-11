11 de mayo de 2026
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La Policía Rural secuestró animales y un tráiler en General Alvear y Maipú

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía Rural, donde secuestraron cinco bovinos, dos equinos y un tráiler por presuntas infracciones.

El personal a cargo dispuso el secuestro de los cinco bovinos e iniciaron actuaciones por una presunta infracción

El personal a cargo dispuso el secuestro de los cinco bovinos e iniciaron actuaciones por una presunta infracción

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Distintos procedimientos realizados por efectivos de Policía Rural en los departamentos de General Alvear y Maipú derivaron en el secuestro de animales y un tráiler. Además, el personal realizó actuaciones judiciales por presuntas infracciones relacionadas con el traslado y control sanitario.

Qué detectaron en el traslado de bovinos en General Alvear

Uno de los operativos lo realizó el personal de la Subdelegación General Alvear de Policía Rural sobre calle Línea de Goico, en el sur provincial, mientras realizaban maniobras preventivas en la zona.

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Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Ford conducido por un hombre mayor de edad que transportaba diez vacas junto a la correspondiente guía de traslado.

Sin embargo, tras inspeccionar la documentación y verificar los animales, los uniformados detectaron diversas irregularidades. Entre ellas, constataron la falta de datos del transportista, ausencia de certificado de lavado y desinfección del vehículo y carencia de habilitación del Senasa.

policía rural, operativo
Tras inspeccionar la documentación y verificar los animales, los uniformados detectaron diversas irregularidades.

Tras inspeccionar la documentación y verificar los animales, los uniformados detectaron diversas irregularidades.

Además, en un carro rojo de dos ejes eran trasladados cinco bovinos orejanos con marca a fuego. Allí, los policías advirtieron inconsistencias entre la señal de los animales y los datos consignados en la documentación presentada.

Ante esta situación, tras inspeccionar la documentación y verificar los animales, los uniformados detectaron diversas irregularidades. al artículo 206 del Código Penal, con intervención del área de Ganadería.

Secuestraron dos equinos y un tráiler en Maipú

En otro procedimiento, efectivos de la misma unidad policial que realizaban patrullajes sobre calle Pueyrredón, en Maipú, detuvieron una camioneta Ford F-100 que trasladaba un tráiler con dos equinos.

Durante el control, el conductor presentó un padrón de marca coincidente con la marca a fuego de los animales. No obstante, los policías detectaron que las señales aparentaban haber sido colocadas recientemente.

Además, el hombre no contaba con libreta sanitaria equina ni con la correspondiente constancia de desinfección del tráiler. Tampoco presentó habilitación del Senasa para el transporte de los animales.

Tras la intervención de la ayudante fiscal de turno, se ordenó el secuestro de los dos equinos por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y la entrega de los animales a un corralero habilitado por Ganadería.

En tanto, el conductor quedó alojado en la Comisaría 10ª, mientras que el tráiler fue secuestrado y trasladado a la Subcomisaría 61.

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