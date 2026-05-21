Fito Páez enfrentó silbidos de su público al presentar en vivo su último disco conceptual

El reciente show de Fito Páez en el Movistar Arena de Buenos Aires derivó en un inesperado escenario de conflicto con sus seguidores. El reconocido cantautor rosarino decidió interpretar de forma corrida su última producción discográfica, lo que desató silbidos generalizados. Esta tensa situación quebró por completo el clima de fiesta habitual de la velada.

La cuarta presentación del músico en el microestadio de Villa Crespo, realizada en el marco de su gira "Sale el Sol Tour", expuso una marcada división entre las expectativas de los espectadores y la propuesta del artista. Durante los primeros cincuenta minutos de la noche, el compositor ejecutó las piezas de Novela, un disco conceptual complejo editado en 2025 que funciona como una ópera rock de 25 canciones . Mientras un sector minoritario intentaba compenetrarse con la propuesta lisérgica, una gran parte de las diez mil personas presentes manifestó su fastidio ante la falta de los clásicos de siempre.

El descontento no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios criticaron con dureza la decisión artística y catalogaron el bloque inicial como un verdadero bodrio. Algunos asistentes publicaron quejas en tiempo real y aseguraron haberse retirado del establecimiento de manera anticipada por sentirse defraudados. En la vereda de enfrente, los defensores del rosarino argumentaron que el concepto del espectáculo ya había sido anticipado de manera detallada en plataformas digitales oficiales.

¿Cómo reaccionó Fito Páez frente a las quejas de los espectadores en el estadio?

Lejos de ignorar las reprobaciones que bajaban de las gradas, el cantante esperó el momento exacto de la transición hacia su repertorio histórico para lanzar una réplica contundente desde el escenario. El cruce directo ocurrió justo antes de los acordes iniciales de una de sus obras más emblemáticas y celebradas por el público local. "Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!", disparó de forma irónica frente al micrófono para desafiar a los sectores descontentos.

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Por lo que sucedió durante el show de Fito Páez en el Movistar Arena pic.twitter.com/R61LhYI7qk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 21, 2026

A partir de ese instante de confrontación explícita, la atmósfera del recinto cambió de manera rotunda y el público se volcó a corear las composiciones clásicas. La lista de temas final logró recomponer el entusiasmo general gracias a una seguidilla imbatible que incluyó piezas fundamentales de la discografía nacional. Canciones como "11 y 6", "La rueda mágica", "Al lado del camino", "Ciudad de pobres corazones" y "Mariposa tecknicolor" devolvieron el calor habitual de los show de una de las estrellas más importantes del rock nacional.

descargo de Fito en Instagram La respuesta de Fito Páez ante las quejas de su público

A pesar del sabor amargo que dejaron los incidentes iniciales, los productores confirmaron que los planes de la gira internacional siguen su curso habitual hacia los escenarios de Colombia. El artista se prepara además para el lanzamiento inminente de su próximo material discográfico, titulado Shine.