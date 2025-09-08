Revive "El amor después del amor", el disco inolvidable de Fito Páez, con Toca Discos

Clásico del rock

La agrupación mendocina Toca Discos, se prepara para un show único que promete emocionar con un recorrido completo del álbum histórico de Fito Páez.

La música de Fito Páez vuelve a latir con fuerza en Mendoza gracias a la agrupación local Toca Discos, que presentará un show dedicado íntegramente a “El amor después del amor”, uno de los discos más emblemáticos del rock nacional. El público podrá revivir, en vivo, cada canción de esta obra que marcó a toda una generación.

La magia de un álbum eterno

Considerado por muchos como la obra maestra de Fito Páez, “El amor después del amor” cumple más de tres décadas de historia y continúa emocionando a nuevas generaciones. El disco no sólo fue un éxito de ventas, sino también un fenómeno cultural que atravesó fronteras y épocas. Escucharlo de principio a fin en un escenario mendocino es una oportunidad irrepetible para quienes crecieron con sus melodías y letras cargadas de poesía y energía.

La propuesta de Toca Discos se diferencia por recrear clásicos del rock nacional con arreglos originales y una puesta en escena cuidada. El objetivo es que la audiencia no sólo escuche la música, sino que también sienta la emoción que estas canciones despiertan en vivo.

El show recorrerá de principio a fin el álbum completo, respetando el orden original, lo que permitirá al público sumergirse en un viaje sonoro fiel a la obra de Páez. Además, la propuesta incluye visuales especialmente diseñadas para la noche, reforzando la atmósfera de homenaje y celebración.

Una invitación para los amantes de la música

El evento se llevará a cabo el Domingo 14 de septiembre a las 20h en el Teatro Roma de San rafael y luego el sábado 20 de septiembre a las 21.30 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en Entrada Web.

Para quienes busquen disfrutar de un fin de semana distinto, este concierto es la excusa perfecta para reunirse con amigos, cantar a coro y dejarse llevar por la fuerza de la música en vivo.

