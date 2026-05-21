Tras 26 años de distanciamiento y juicios cruzados, Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en vivo

La televisión argentina vivió una jornada completamente histórica con la transmisión en dúplex simultáneo entre eltrece y Telefe. Las conductoras Moria Casán y Georgina Barbarossa rompieron un silencio que se extendió durante más de dos décadas en un cruce cargado de tensión y emoción . El inesperado abrazo compartido en los Premios Martín Fierro 2026 fue el detonante de este reencuentro.

“Esto es algo histórico porque estamos haciendo un dúplex con Barbarossa, ella en Telefe y yo en eltrece. Después de 26 años nos hablamos” , expresó Moria Casán al comenzar. Durante la emisión, las divas decidieron saldar las cuentas pendientes que las transformaron en enemigas íntimas desde finales de los años noventa. En un diálogo fluido pero directo, recordaron los años en que sus hijos merendaban juntos y compartían un vínculo afectivo que parecía indestructible.

La transmisión especial sirvió para que las protagonistas pusieran en contexto el inicio de una de las peleas más feroces del espectáculo nacional. Según explicaron las conductoras, el conflicto se desató por una entrevista que la animadora de Telefe le realizó en su momento a Sofía Gala, la hija de la jurado del Bailando. A partir de ese episodio, los comentarios cruzados y las intervenciones del entorno de ambas partes dinamitaron por completo la relación.

¿Cuál fue el reproche más duro que se hicieron en vivo las conductoras?

El instante de mayor tensión de la jornada ocurrió cuando recordaron las declaraciones pasadas sobre Miguel "Vasco" Lecuna, el fallecido esposo de la líder de A la Barbarossa. "Me dolió mucho, a toda la familia, porque además quedó que el asalto fue por un ajuste de cuentas", confesó la actriz con notable angustia. Frente a este planteo, su colega ensayó una disculpa pública alegando que en aquellos años atravesaba una pésima situación personal debido a una estafa millonaria.

Con el correr de los minutos, la frialdad inicial le dio paso a un clima de profunda sensibilidad y las chicanas habituales quedaron archivadas en el olvido. “La validación de nuestra amistad pasa por otro lado del ego, porque acá lo dejo de lado. Estábamos distanciadas y lo que sentí fue abrazarte y decirte lo que te dije. Fue genuino, en una fiesta, un programa expuesto, pero sin buscar repercusión. Me salió realmente abrazarte”, reflexionó la protagonista de La Mañana con Moria.

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¿Qué frase íntima provocó las lágrimas de Georgina Barbarossa al aire?

El quiebre absoluto de la transmisión se produjo cuando la ex vedette miró fijamente a la pantalla y lanzó una confesión que conmovió a toda la audiencia. "Cuando te vi y te abracé me di cuenta de que nunca te dejé de querer", dijo Moria de manera directa hacia la cámara. Esa declaración desarmó por completo la postura de Georgina, quien rompió en llanto de forma inmediata.

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Para descomprimir la alta carga dramática del piso, las estrellas apelaron al humor mordaz que siempre caracterizó la relación diaria durante sus años de juventud compartidos. “Ahora van a decir ‘estas dos viejas chotas que lloran’”, bromeó Casán. Las dos coincidieron en que la verdadera base de la relación que supieron construir en los inicios de sus carreras estaba completamente atravesada por la risa. “Nunca te dejé de querer porque nos divertíamos. Nuestra amistad estaba atravesada por el humor. No podíamos ni hablar de la risa. No era una amistad quejosa y estábamos atravesadas por todos los problemas”, dijo Moria.

La charla dejó en claro que ambas mujeres necesitaban este espacio de catarsis pública para cerrar heridas que llevaban abiertas demasiado tiempo. A pesar de haber recibido llamados y disculpas en el pasado que no prosperaron, la madurez actual de las dos figuras facilitó el entendimiento definitivo.