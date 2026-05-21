Una participante no ingresó a Gran Hermano, se sintió humillada y disparó contra todos

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la periodista paraguaya Carmiña Masi estalló contra todos tras quedar fuera del repechaje .

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Repechaje explosivo en Gran Hermano: quién volvió y qué famosos ingresaron a la casa

La última gala de Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos y comentados de la temporada. En medio de la emisión, el Big tomó la palabra y sorprendió a todos con una decisión que involucraba directamente a Carmiña Masi .

La producción le abrió la posibilidad de regresar a la casa más famosa del país, aunque con una condición particular: Jenny Mavinga debía aprobar su ingreso . La situación rápidamente generó impacto, especialmente por el fuerte antecedente entre ambas, luego del conflicto que protagonizaron tiempo atrás y por el que la periodista paraguaya fue acusada de actitudes racistas.

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Cuando llegó el momento de responder, Mavinga fue contundente: “Yo ya la perdoné, pero no”. Así, Carmiña quedó automáticamente fuera de la posibilidad de volver al reality mediante un Golden Ticket.

Sin embargo, la polémica no terminó en la gala. Horas después, Masi utilizó sus redes sociales para expresar su enojo por lo ocurrido. “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor, lecciones de moral a mí no. Vos no sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, pero que decida Mavinga’. Conmigo no”, escribió visiblemente molesta.

Sin título (1) El mensaje de Carmiña Masi en redes

Más tarde, volvió a manifestarse con otro fuerte descargo: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

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