El Big fue contundente en Gran Hermano y expulsó a una jugadora delante de todos

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la casa vivió momentos de tensión tras una expulsión que sorprendió a los hermanitos.
El motivo detrás de la expulsión que sacudió la casa de Gran Hermano
Todo comenzó cuando el Big convocó a todos los jugadores al living principal de la casa de Gran Hermano. En ese momento, apuntó directamente contra Lola Tomaszeuski y le comunicó una decisión inesperada.
“No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio... No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera". Acto seguido, el Big decidió enviar a Manuel Ibero directamente a placa.
Embed - El fin del amor: Lola fue expulsada y provocó una sanción para Manu - Gran Hermano 2026
Luego llegó el anuncio más impactante de la noche: “En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria". La participante solo contó con unos pocos segundos para despedirse de sus compañeros antes de abrazarse emocionadamente con Manuel, quien quedó visiblemente golpeado por la inesperada eliminación.
Cabe recordar que Tomaszeuski ya había sido advertida previamente por brindar información del exterior. Sin embargo, durante una conversación en la sala de stream, Lola le aconsejó a Manu que evitara jugar junto a Franco Zunino, situación que terminó desencadenando la drástica decisión.
Lola Tomaszeuski, Gran Hermano
Lola Tomaszeuski fue expulsada de Gran Hermano
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)