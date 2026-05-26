El Big fue contundente en Gran Hermano y expulsó a una jugadora delante de todos

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la casa vivió momentos de tensión tras una expulsión que sorprendió a los hermanitos .

Todo comenzó cuando el Big convocó a todos los jugadores al living principal de la casa de Gran Hermano. En ese momento, apuntó directamente contra Lola Tomaszeuski y le comunicó una decisión inesperada.

“ No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde . No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio... No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera". Acto seguido, el Big decidió enviar a Manuel Ibero directamente a placa .

Embed - El fin del amor: Lola fue expulsada y provocó una sanción para Manu - Gran Hermano 2026

Luego llegó el anuncio más impactante de la noche: “En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria". La participante solo contó con unos pocos segundos para despedirse de sus compañeros antes de abrazarse emocionadamente con Manuel, quien quedó visiblemente golpeado por la inesperada eliminación.

Cabe recordar que Tomaszeuski ya había sido advertida previamente por brindar información del exterior. Sin embargo, durante una conversación en la sala de stream, Lola le aconsejó a Manu que evitara jugar junto a Franco Zunino, situación que terminó desencadenando la drástica decisión.

Lola Tomaszeuski, Gran Hermano Lola Tomaszeuski fue expulsada de Gran Hermano

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

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