28 de mayo de 2026
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El premiado show de humor de Cirko Marisko llega a Mendoza

La obra ganadora del Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, Cirko Marisko, llega al Selectro. El precio de las entradas y la fecha del show.

El premiado show de humor de Cirko Marisko llega a Mendoza

El premiado show de humor de Cirko Marisko llega a Mendoza

Por Sitio Andino MuchoShow

La cartelera teatral de la provincia se renueva con una propuesta premiada de la última temporada de Villa Carlos Paz. El reconocido elenco Cirko Marisko presentará en Mendoza su aclamado show titulado "Monoargentum", una obra de humor pensada y diseñada de forma integral para el disfrute de toda la familia.

El arribo a los escenarios locales genera una enorme expectativa tras la consagración de la compañía en la última cartelera veraniega de Córdoba. Allí, la propuesta protagonizada por la dupla de Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” logró conquistar de forma unánime tanto al público masivo como a los críticos especializados.

Cirko Marisko (1)
Llega el show de humor de Cirko Marisko a Mendoza

Llega el show de humor de Cirko Marisko a Mendoza

¿De qué se trata la innovadora propuesta escénica de Cirko Marisko?

La identidad de la obra escapa deliberadamente de las fórmulas televisivas o previsibles para apostar a una experiencia de comunicación directa desde las tablas. El despliegue combina destrezas de humor físico, pasajes de absurdo, picardía y herramientas del teatro tradicional, sumando una constante y fluida interacción con las familias presentes en la sala.

Temas

Esta combinación de factores da como resultado una puesta en escena ágil, dinámica y apta para todo público. Los creadores lograron fundar un lenguaje artístico propio que sostiene el ritmo de la función de principio a fin, garantizando las risas de espectadores de todas las franjas etarias.

Los datos clave que tenés que saber sobre el show en Mendoza

Para quienes deseen asistir la producción confirmó la fecha, los valores de los pases y la plataforma oficial de reservas:

  • Día de la función: El espectáculo se presentará de forma oficial el próximo viernes 5 de junio.
  • Horario de inicio: La apertura de la sala y el comienzo del evento están pautados para las 21:00 horas.
  • Ubicación del evento: La cita cultural tendrá lugar en las instalaciones del tradicional Teatro Selectro, ubicado en Fragata Moyano 102 de Ciudad.
  • Precio de los accesos: El valor establecido para la Entrada General del complejo es de $30.000.
  • Plataforma de compra: Los tickets digitales ya se encuentran disponibles de manera online a través del sitio Entradaweb.com.ar.

El desembarco de Cirko Marisko en el circuito céntrico representa una oportunidad ideal para disfrutar del mejor teatro independiente nacional del momento.

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