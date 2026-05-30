Gran Hermano: qué dicen las encuestas sobre la próxima eliminación

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Luego de que seis participantes lograran salir de placa el jueves gracias al voto positivo del público, la nómina definitiva de nominados quedó integrada por Brian Sarmiento, Tatiana “Tati” Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Mientras tanto, el debate creció en las redes sociales . Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a difundir distintas encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

De acuerdo con los sondeos que circulan en X e Instagram, Tatiana Luna aparece como la participante más comprometida y encabeza la mayoría de las encuestas con voto negativo. Más atrás se ubican Catalina “Titi” Tcherkaski y Gladys “La Bomba” Tucumana, quienes también concentran una importante cantidad de votos para abandonar la casa.

Aunque se trata de encuestas no oficiales y los números pueden modificarse hasta la gala del lunes, todo indica que una de ellas tendría altas chances de convertirse en la próxima eliminada.

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