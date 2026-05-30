30 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Escándalo en Gran Hermano 2026: exigen la expulsión de un jugador por dichos racistas

Crece el escándalo en Gran Hermano 2026 luego de que un participante realizara comentarios racistas contra una compañera. Repasá los detalles en esta nota.

Escándalo en Gran Hermano 2026: exigen la expulsión de un jugador por dichos racistas

Escándalo en Gran Hermano 2026: exigen la expulsión de un jugador por dichos racistas

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, un video viral desató una fuerte polémica en Gran Hermano 2026. Un participante realizó comentarios racistas hacia una compañera, lo que provocó una ola de repudio en redes sociales. Ante la situación, numerosos fanáticos comenzaron a exigir sanciones e incluso su expulsión inmediata.

La polémica conversación que desató pedidos de expulsión en Gran Hermano 2026

Todo comenzó cuando Matías Hanssen, Tatiana “Tati” Luna y Gladys “La Bomba” Tucumana compartían un momento en una de las habitaciones de la casa. Visiblemente afectada por el cansancio y el malestar que viene atravesando dentro de Gran Hermano 2026, la cantante les preguntó a sus compañeros si podía acompañarlos a la pileta.

Tanto Hanssen como Tati le respondieron que sí, pero la situación tomó un giro polémico apenas Gladys salió de la habitación y cerró la puerta. En ese momento, Matías se cubrió el micrófono con la mano para intentar que no se escuchara lo que iba a decir y le susurró a su compañera: “Decí que estamos entre los blancos porque si no la Bomba...”.

Embed

Lejos de cuestionar el comentario, Tati se rio y respondió: “Menos mal”, una reacción que también despertó críticas entre los usuarios de las redes sociales. A pesar del intento de Hanssen por ocultar sus palabras, la secuencia fue captada por las cámaras del reality y rápidamente se viralizó, generando una fuerte ola de repudio.

Muchos usuarios calificaron la frase como un comentario racista y comenzaron a exigir sanciones para Hanssen, e incluso su expulsión de la competencia. Asimismo, Tati Luna también recibió numerosas críticas por su reacción y por haber acompañado el comentario con una respuesta que fue interpretada como cómplice.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

La placa negativa de Gran Hermano promete una eliminación inesperada

Gran Hermano fue letal con un participante y le marcó la puerta de salida

Final explosivo en Gran Hermano: quién se quedó con el auto 0KM

Qué hay detrás de la preocupación por una participante de Gran Hermano

El público decidió y Gran Hermano ya tiene un nuevo eliminado

Gran Hermano explotó con una expulsión inesperada: "Andá hacia la puerta giratoria"

Gran Hermano los descubrió: el motivo que desató una sanción para todos

Cambió la placa en Gran Hermano y hay participantes cada vez más complicados

Lee además
Gran Hermano: qué dicen las encuestas sobre la próxima eliminación

Se conoció quién tiene más votos para dejar la casa y sorprendió a muchos
Se pudrió todo en Gran Hermano: Andrea del Boca y Nenu fueron contra Tati Luna video

Se armó un escándalo en Gran Hermano y Tati Luna quedó en la mira de todos
LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano: qué dicen las encuestas sobre la próxima eliminación

Se conoció quién tiene más votos para dejar la casa y sorprendió a muchos

Las Más Leídas

Cayó un exfuncionario mendocino de Milei y Fernández.

Allanaron la casa en Mendoza de un exfuncionario nacional y hallaron más de US$1,7 millones: fue detenido

El impacto económico que el Desafío Ruta 40 generó en San Rafael. video

El Desafío Ruta 40 YPF revolucionó San Rafael: miles de personas, turistas y gran movimiento económico

Video: un motociclista protagonizó un violento choque contra un auto en Tunuyán

Impactante video en Tunuyán: un motociclista terminó por los aires tras un choque

El concejo aprobó el crédito por unanimidad. video

Autorizaron a un intendente a endeudarse por $10 mil millones: qué destino le dará al crédito

El Fútbol Club Barcelona pretende los servicios del goleador argentino Julián Álvarez.

Los millones que puso Barcelona sobre la mesa para fichar a Julián Álvarez