Escándalo en Gran Hermano 2026: exigen la expulsión de un jugador por dichos racistas

En las últimas horas, un video viral desató una fuerte polémica en Gran Hermano 2026 . Un participante realizó comentarios racistas hacia una compañera , lo que provocó una ola de repudio en redes sociales. Ante la situación, numerosos fanáticos comenzaron a exigir sanciones e incluso su expulsión inmediata.

Todo comenzó cuando Matías Hanssen, Tatiana “Tati” Luna y Gladys “La Bomba” Tucumana compartían un momento en una de las habitaciones de la casa . Visiblemente afectada por el cansancio y el malestar que viene atravesando dentro de Gran Hermano 2026, la cantante les preguntó a sus compañeros si podía acompañarlos a la pileta .

Tanto Hanssen como Tati le respondieron que sí , pero la situación tomó un giro polémico apenas Gladys salió de la habitación y cerró la puerta. En ese momento, Matías se cubrió el micrófono con la mano para intentar que no se escuchara lo que iba a decir y le susurró a su compañera: “ Decí que estamos entre los blancos porque si no la Bomba... ”.

Lejos de cuestionar el comentario, Tati se rio y respondió: “Menos mal”, una reacción que también despertó críticas entre los usuarios de las redes sociales. A pesar del intento de Hanssen por ocultar sus palabras, la secuencia fue captada por las cámaras del reality y rápidamente se viralizó, generando una fuerte ola de repudio.

Muchos usuarios calificaron la frase como un comentario racista y comenzaron a exigir sanciones para Hanssen, e incluso su expulsión de la competencia. Asimismo, Tati Luna también recibió numerosas críticas por su reacción y por haber acompañado el comentario con una respuesta que fue interpretada como cómplice.

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