28 de mayo de 2026
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Teatro Cajamarca

El Teatro Cajamarca estrena "Delirio a dúo", una sátira teatral sobre el caos y la convivencia

En conjunto con el grupo de investigación Proyecto LIMA, el Grupo Cajamarca presentará una intensa obra teatral que reflexiona sobre la indiferencia social frente a las tragedias colectivas.

El Teatro Cajamarca estrena Delirio a dúo, una sátira teatral sobre el caos y la convivencia

El Teatro Cajamarca estrena "Delirio a dúo", una sátira teatral sobre el caos y la convivencia

Por Sitio Andino MuchoShow

La escena teatral mendocina suma una nueva propuesta cargada de absurdo, ironía y tensión emocional. El próximo 6 de junio, el Teatro Cajamarca abrirá sus puertas para el estreno de "Delirio a dúo", la emblemática obra del dramaturgo Eugène Ionesco que llega por primera vez a Mendoza con una puesta intensa, provocadora y profundamente actual.

Teatro Cajamarca - Delirio a Dúo (1)
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La obra se presentará el sábado 6 de junio a las 21:30 en el Teatro Cajamarca, ubicado en calle España 1767 de Ciudad. La propuesta está a cargo del Grupo Cajamarca junto al Proyecto LIMA, espacio de investigación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

La pieza funciona como un retrato grotesco y satírico de la sociedad contemporánea. Mientras en el exterior se desarrolla una guerra devastadora, una pareja permanece encerrada en discusiones absurdas, conflictos cotidianos y reproches interminables que terminan eclipsando la tragedia colectiva.

Con el sello característico del teatro del absurdo de Ionesco, Delirio a dúo combina humor incómodo y una fuerte crítica social para sumergir al espectador en una convivencia delirante, donde cualquier detalle se convierte en motivo de pelea y lo verdaderamente importante queda relegado.

La puesta propone una experiencia teatral intensa, atravesada por un lenguaje escénico dinámico y una estética que potencia el caos emocional de los personajes.

El detrás de la obra: quiénes integran el proyecto

La producción reúne a referentes del teatro independiente mendocino y al ámbito académico-artístico de la provincia. El elenco está conformado por Lisette Velázquez, Nicolás Gómez y Antonella Magni.

Teatro Cajamarca - Delirio a Dúo - elenco
La obra tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio.

La obra tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio.

La dirección y producción general se encuentran a cargo de Víctor Arrojo, mientras que Antonella Magni participa también como asistente de dirección y producción. El equipo técnico y artístico se completa con Álvaro Maíz Moles y Luna Navarro en asistencia técnica; Federico Pérez Gelardi en dirección coreográfica; Sergio Aballay en música original; y Majo Delgado junto a Víctor Arrojo en diseño escenográfico.

Entradas para el público: dónde se pueden comprar

Las entradas pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma EntradaWeb.

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