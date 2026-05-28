El Teatro Cajamarca estrena "Delirio a dúo", una sátira teatral sobre el caos y la convivencia

La escena teatral mendocina suma una nueva propuesta cargada de absurdo, ironía y tensión emocional. El próximo 6 de junio, el Teatro Cajamarca abrirá sus puertas para el estreno de "Delirio a dúo", la emblemática obra del dramaturgo Eugène Ionesco que llega por primera vez a Mendoza con una puesta intensa, provocadora y profundamente actual.
Teatro Cajamarca - Delirio a Dúo (1)
Teatro independiente en Mendoza: "Delirio a dúo" te espera en el Cajamarca.
Foto: Gentileza
"Delirio a dúo" llega a Mendoza: todo lo que tenés que saber
La obra se presentará el sábado 6 de junio a las 21:30 en el Teatro Cajamarca, ubicado en calle España 1767 de Ciudad. La propuesta está a cargo del Grupo Cajamarca junto al Proyecto LIMA, espacio de investigación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.
La pieza funciona como un retrato grotesco y satírico de la sociedad contemporánea. Mientras en el exterior se desarrolla una guerra devastadora, una pareja permanece encerrada en discusiones absurdas, conflictos cotidianos y reproches interminables que terminan eclipsando la tragedia colectiva.
Con el sello característico del teatro del absurdo de Ionesco, Delirio a dúo combina humor incómodo y una fuerte crítica social para sumergir al espectador en una convivencia delirante, donde cualquier detalle se convierte en motivo de pelea y lo verdaderamente importante queda relegado.
La puesta propone una experiencia teatral intensa, atravesada por un lenguaje escénico dinámico y una estética que potencia el caos emocional de los personajes.
El detrás de la obra: quiénes integran el proyecto
La producción reúne a referentes del teatro independiente mendocino y al ámbito académico-artístico de la provincia. El elenco está conformado por Lisette Velázquez, Nicolás Gómez y Antonella Magni.
Teatro Cajamarca - Delirio a Dúo - elenco
La obra tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio.
Foto: Gentileza
La dirección y producción general se encuentran a cargo de Víctor Arrojo, mientras que Antonella Magni participa también como asistente de dirección y producción. El equipo técnico y artístico se completa con Álvaro Maíz Moles y Luna Navarro en asistencia técnica; Federico Pérez Gelardi en dirección coreográfica; Sergio Aballay en música original; y Majo Delgado junto a Víctor Arrojo en diseño escenográfico.
Entradas para el público: dónde se pueden comprar
Las entradas pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma EntradaWeb.