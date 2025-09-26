Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos

Nadie lo vio venir

Una participante del Team Soledad sorprendió en La Voz Argentina al revelar un talento oculto que nadie esperaba. Descubrí de qué se trata.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Soledad se llevó todas las miradas al revelar su talento oculto. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

La Voz Argentina (3)
Todo comenzó al finalizar el 3° Round entre Valentina Otero y Luis González, integrantes del Team Soledad. Su interpretación fue tan impresionante que los jurados no tardaron en elogiar tanto la calidad de sus voces como la marcada diferencia en sus estilos.

Fue entonces cuando Nico Occhiato tomó la palabra y lanzó un comentario que sorprendió a todos en el estudio: "Antes de la decisión de Sole, me pasaron un dato sobre Valentina: me dijeron que hablás o cantás con la boca cerrada".

Embed - El inesperado talento de Valentina Otero - La Voz Argentina 2025

Ante la revelación, Valentina no dudó y decidió mostrar su talento oculto. Durante varios segundos, habló y cantó con la boca cerrada, dejando a todos los presentes completamente boquiabiertos.

