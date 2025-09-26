Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Soledad se llevó todas las miradas al revelar su talento oculto. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

La Voz Argentina (3) La participante del team Soledad que sorprendió con su talento oculto Una participante de La Voz Argentina dejó a todos sin palabras con su talento oculto Todo comenzó al finalizar el 3° Round entre Valentina Otero y Luis González, integrantes del Team Soledad. Su interpretación fue tan impresionante que los jurados no tardaron en elogiar tanto la calidad de sus voces como la marcada diferencia en sus estilos.

Fue entonces cuando Nico Occhiato tomó la palabra y lanzó un comentario que sorprendió a todos en el estudio: "Antes de la decisión de Sole, me pasaron un dato sobre Valentina: me dijeron que hablás o cantás con la boca cerrada".

Embed - El inesperado talento de Valentina Otero - La Voz Argentina 2025 Ante la revelación, Valentina no dudó y decidió mostrar su talento oculto. Durante varios segundos, habló y cantó con la boca cerrada, dejando a todos los presentes completamente boquiabiertos.

El resultado fue inmediato: los jurados se miraban entre sí sorprendidos, el público estalló en aplausos y el momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche, mostrando una faceta desconocida de la participante.