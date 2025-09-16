¿Te lo esperabas?

Nadie lo vio venir: una participante del Team Miranda! sorprendió con su talento oculto en La Voz

Una participante del Team Miranda! sorprendió en La Voz Argentina al revelar un talento oculto que nadie esperaba. Descubrí de qué se trata.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! se llevó todas las miradas al revelar su talento oculto. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

Sofía Verna sorprendió en La Voz Argentina con su voz y un talento oculto

El inesperado talento oculto que mostró una participante del Team Miranda!

Todo comenzó al finalizar la presentación de Sofía Verna en el 2° Round del Team Miranda. Su interpretación fue tan sólida que recibió halagos unánimes de parte de todos los jurados, quienes destacaron no solo su voz, sino también su presencia en el escenario.

Fue entonces cuando Nico Occhiato tomó la palabra y lanzó un comentario que sorprendió a todos los presentes en el estudio: "¿Saben qué? Sofía tiene un talento también. Me contaron que sos trompetista sin trompeta. Dicen que hace el mejor sonido de una trompeta de la República Argentina".

Ante la revelación, Sofía no dudó en aceptar el desafío. Con simpatía, confirmó lo que el conductor había contado y, sin más, se animó a mostrar en vivo su talento oculto. Durante algunos segundos imitó con precisión el sonido de una trompeta, dejando boquiabiertos a todos.

