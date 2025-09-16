Nadie lo vio venir: una participante del Team Miranda! sorprendió con su talento oculto en La Voz

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team Miranda! se llevó todas las miradas al revelar su talento oculto. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta nota.

La Voz Argentina (3) Sofía Verna sorprendió en La Voz Argentina con su voz y un talento oculto La Voz Argentina El inesperado talento oculto que mostró una participante del Team Miranda! Todo comenzó al finalizar la presentación de Sofía Verna en el 2° Round del Team Miranda. Su interpretación fue tan sólida que recibió halagos unánimes de parte de todos los jurados, quienes destacaron no solo su voz, sino también su presencia en el escenario.

Fue entonces cuando Nico Occhiato tomó la palabra y lanzó un comentario que sorprendió a todos los presentes en el estudio: "¿Saben qué? Sofía tiene un talento también. Me contaron que sos trompetista sin trompeta. Dicen que hace el mejor sonido de una trompeta de la República Argentina".

Embed - El talento oculto de Sofía Verna: "Trompetista sin trompeta" - La Voz Argentina 2025 Ante la revelación, Sofía no dudó en aceptar el desafío. Con simpatía, confirmó lo que el conductor había contado y, sin más, se animó a mostrar en vivo su talento oculto. Durante algunos segundos imitó con precisión el sonido de una trompeta, dejando boquiabiertos a todos.

El resultado fue inmediato: los jurados se miraban entre sí sorprendidos, el público estalló en aplausos y el momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche, mostrando una faceta desconocida de la participante.